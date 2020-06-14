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14.06.2020 17:39
Рубрика: Общество

Володин почтил память Станислава Говорухина

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин почтил память режиссера, коллеги по нижней палате Станислава Говорухина. Он возложил цветы к его памятнику на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Напомним, что Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

"Два года нет рядом с нами Станислава Сергеевича - нашего друга, коллеги, замечательного режиссера, патриота нашей страны​​​, - цитирует слова Володина пресс-служба. - Мы всегда будем помнить о нем. Уникальном человеке, который всего добился своим трудом, умом и талантом".

Спикер добавил, что Говорухин умел сказать о сложном понятно и просто, мог выразить то, что чувствовали многие. "В своих картинах он говорил и показывал, что волновало миллионы", - считает Володин.

Председатель Госдумы отметил, что Говорухин всегда "чувствовал свою личную ответственность" за происходящее в стране и погружался "в депутатские заботы" с такой же самоотдачей, как и в свои фильмы.

"Через свою работу в Госдуме помогал людям. Сегодня нам очень не хватает Станислава Сергеевича", - заключил глава нижней палаты.

Общество Утраты Законодательная власть Госдума Умер режиссер Станислав Говорухин

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