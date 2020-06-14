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14.06.2020 21:54
Рубрика: Общество

Как теперь мыть

ВОЗ дала советы по работе и отдыху после пандемии
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
Больше половины российских регионов - 49 из 85 - снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. 43 региона находятся на первом этапе, а шесть - уже на втором этапе отмены ограничений. Не слишком ли спешим? Об этом "Российская газета" спросила представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

Как вы оцените темп снятия ограничений, связанных с коронавирусом?

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Ученый рассказал о возможности появления агрессивных форм коронавируса

Мелита Вуйнович: Не только Россия, но и 49 из 54 стран - членов Европейского региона ВОЗ сейчас ослабляют или снимают ограничения. Но смягчение мер не означает, что вирус исчез из популяции. Необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты заболевших людей; поощрять безопасные методы гигиены и респираторный этикет; защищать работников здравоохранения; сохранять готовность системы здравоохранения к новым вызовам. То, как данные меры будут применяться, и определит, как будет развиваться эпидемия дальше и ждут ли нас новые волны. Мы ожидаем продолжения применения превосходного сочетания мер, которые Россия использовала до сих пор, включая адаптацию и гибкость в зависимости от развития ситуации.

По оценке ВОЗ, Россия сейчас на плато по коронавирусу. Долго на плато можем находиться?

Мелита Вуйнович: Развитие любой эпидемии имеет свои законы, и в случае с Россией необходимо учитывать тот факт, что страна огромна по своей территории, в каждом субъекте есть свои демографические и социально-экономические особенности, которые также оказывают влияние на рост или сокращение числа случаев инфекции.

Какие рекомендации дает ВОЗ по организации курортного сезона?

Фото: Сергей Куксин/РГ
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Мелита Вуйнович: Путешественникам, которые болеют или испытывают симптомы недомогания, разумно отложить или избегать поездок. Людям из групп риска стоит избегать путешествий в регионы, затронутые коронавирусом, особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Общие рекомендации по правилам личной гигиены (мытье рук с мылом или дезинфицирующим средством), респираторному этикету и соблюдению физической дистанции не менее одного метра остаются особенно важными для всех путешественников. По возвращении из поездок необходимо самостоятельно контролировать свое состояние 14 дней. При появлении высокой температуре, кашле или затрудненном дыхании, путешественникам рекомендуется связаться с врачом по телефону, и сообщить ему о симптомах и истории поездок.

Развитие любой эпидемии имеет свои законы, в случае с Россией надо учитывать размер территории

Стоит ли работодателям сохранять удаленный режим работы для сотрудников?

Мелита Вуйнович: Режимы возвращения на рабочие места относятся к компетенции национальных и местных органов власти, а также работодателей. Если говорить о базовых рекомендациях, то очень важно регулярно протирать все рабочие поверхности дезинфицирующим средством, часто мыть или дезинфицировать руки, причем как работникам, так и посетителям офисов, соблюдать дистанцию. Мы рекомендуем сократить количество совещаний с личным присутствием и командировок, ежедневно измерять температуру у сотрудников и поощрять соблюдение ими мер предосторожности.

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