За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 36,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 1477

2. Московская область 717

3. Санкт-Петербург 256

4. Свердловская область 254

5. Ханты-Мансийский АО 229

6. Воронежская область 219

7. Нижегородская область 215

8. Иркутская область 209

9. Республика Тыва 190

10. Республика Коми 181

11. Ростовская область 167

12. Красноярский край 166

13. Челябинская область 141

14. Саратовская область 126

15. Ульяновская область 119

16. Ямало-Ненецкий АО 114

17. Самарская область 110

18. Архангельская область 109

19. Волгоградская область 108

20. Новосибирская область 108

21. Пермский край 107

22. Псковская область 105

23. Омская область 99

24. Приморский край 99

25. Карачаево-Черкесская Республика 98

26. Тульская область 95

27. Пензенская область 95

28. Ивановская область 94

29. Республика Дагестан 94

30. Брянская область 91

31. Забайкальский край 89

32. Орловская область 86

33. Ставропольский край 83

34. Тверская область 81

35. Белгородская область 80

36. Калужская область 80

37. Кабардино-Балкарская Республика 80

38. Смоленская область 79

39. Краснодарский край 77

40. Чувашская Республика 77

41. Тюменская область 77

42. Курская область 72

43. Хабаровский край 71

44. Алтайский край 69

45. Республика Саха (Якутия) 69

46. Республика Башкортостан 68

47. Тамбовская область 63

48. Оренбургская область 63

49. Владимирская область 59

50. Астраханская область 59

51. Липецкая область 58

52. Республика Мордовия 58

53. Рязанская область 57

54. Мурманская область 57

55. Ярославская область 53

56. Томская область 53

57. Республика Карелия 52

58. Ленинградская область 52

59. Республика Бурятия 50

60. Новгородская область 48

61. Республика Татарстан 46

62. Калининградская область 45

63. Амурская область 45

64. Камчатский край 45

65. Республика Марий Эл 44

66. Кировская область 39

67. Республика Ингушетия 37

68. Республика Северная Осетия 34

69. Республика Адыгея 33

70. Республика Хакасия 33

71. Вологодская область 30

72. Костромская область 27

73. Кемеровская область 22

74. Республика Крым 22

75. Удмуртская Республика 21

76. Магаданская область 21

77. Чеченская Республика 17

78. Республика Калмыкия 16

79. Курганская область 15

80. Республика Алтай 13

81. Сахалинская область 10

82. г. Севастополь 4

83. Еврейская АО 3

84. Ненецкий автономный округ 1 Всего в стране зарегистрировано 528 964 случая (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки подтверждено 119 летальных случаев: Белгородская область 2 Воронежская область 1 Курская область 2 Тульская область 2 Москва 50 Архангельская область 3 Санкт-Петербург 28 Краснодарский край 2 Ростовская область 2 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Ставропольский край 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Нижегородская область 3 Пензенская область 1 Самарская область 3 Ульяновская область 2 Тюменская область 1 Ханты-Мансийский АО 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Челябинская область 3 Новосибирская область 2 Амурская область 1 За весь период пандемии по России умерло 6 948 человек. За сутки из стационаров выписано 5 409 выздоровевших: Белгородская область 27 Брянская область 90 Владимирская область 78 Воронежская область 33 Ивановская область 27 Калужская область 27 Костромская область 11 Курская область 35 Липецкая область 8 Московская область 839 Орловская область 26 Рязанская область 21 Смоленская область 47 Тамбовская область 24 Тверская область 26 Тульская область 36 Ярославская область 20 Москва 2133 Республика Карелия 8 Республика Коми 1 Архангельская область 11 Вологодская область 12 Калининградская область 5 Ленинградская область 38 Мурманская область 8 Новгородская область 1 Псковская область 10 Санкт-Петербург 116 Республика Адыгея 19 Республика Калмыкия 17 Республика Крым 1 Краснодарский край 33 Астраханская область 39 Волгоградская область 1 Ростовская область 56 Республика Дагестан 21 Кабардино-Балкарская Республика 50 Карачаево-Черкесская Республика 31 Республика Северная Осетия - Алания 22 Чеченская Республика 5 Ставропольский край 33 Республика Башкортостан 14 Республика Марий Эл 13 Республика Мордовия 119 Республика Татарстан 3 Удмуртская Республика 2 Республика Чувашия 51 Пермский край 44 Кировская область 39 Нижегородская область 125 Оренбургская область 31 Пензенская область 37 Самарская область 42 Саратовская область 38 Ульяновская область 20 Курганская область 6 Свердловская область 123 Тюменская область 17 Ханты-Мансийский АО 142 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 Челябинская область 90 Республика Алтай 2 Республика Тыва 8 Республика Хакасия 8 Алтайский край 60 Красноярский край 41 Иркутская область 8 Кемеровская область 15 Новосибирская область 98 Омская область 5 Томская область 23 Республика Бурятия 29 Республика Саха (Якутия) 36 Забайкальский край 14 Камчатский край 13 Приморский край 22 Амурская область 9 Хабаровский край 3 Еврейская автономная область 2 Чукотский автономный округ 6 За весь период пандемии в России выздоровели 280 050 человек. Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса