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14.06.2020 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 36,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 1477
  • 2. Московская область 717
  • 3. Санкт-Петербург 256
  • 4. Свердловская область 254
  • 5. Ханты-Мансийский АО 229
  • 6. Воронежская область 219
  • 7. Нижегородская область 215
  • 8. Иркутская область 209
  • 9. Республика Тыва 190
  • 10. Республика Коми 181
  • 11. Ростовская область 167
  • 12. Красноярский край 166
  • 13. Челябинская область 141
  • 14. Саратовская область 126
  • 15. Ульяновская область 119
  • 16. Ямало-Ненецкий АО 114
  • 17. Самарская область 110
  • 18. Архангельская область 109
  • 19. Волгоградская область 108
  • 20. Новосибирская область 108
  • 21. Пермский край 107
  • 22. Псковская область 105
  • 23. Омская область 99
  • 24. Приморский край 99
  • 25. Карачаево-Черкесская Республика 98
  • 26. Тульская область 95
  • 27. Пензенская область 95
  • 28. Ивановская область 94
  • 29. Республика Дагестан 94
  • 30. Брянская область 91
  • 31. Забайкальский край 89
  • 32. Орловская область 86
  • 33. Ставропольский край 83
  • 34. Тверская область 81
  • 35. Белгородская область 80
  • 36. Калужская область 80
  • 37. Кабардино-Балкарская Республика 80
  • 38. Смоленская область 79
  • 39. Краснодарский край 77
  • 40. Чувашская Республика 77
  • 41. Тюменская область 77
  • 42. Курская область 72
  • 43. Хабаровский край 71
  • 44. Алтайский край 69
  • 45. Республика Саха (Якутия) 69
  • 46. Республика Башкортостан 68
  • 47. Тамбовская область 63
  • 48. Оренбургская область 63
  • 49. Владимирская область 59
  • 50. Астраханская область 59
  • 51. Липецкая область 58
  • 52. Республика Мордовия 58
  • 53. Рязанская область 57
  • 54. Мурманская область 57
  • 55. Ярославская область 53
  • 56. Томская область 53
  • 57. Республика Карелия 52
  • 58. Ленинградская область 52
  • 59. Республика Бурятия 50
  • 60. Новгородская область 48
  • 61. Республика Татарстан 46
  • 62. Калининградская область 45
  • 63. Амурская область 45
  • 64. Камчатский край 45
  • 65. Республика Марий Эл 44
  • 66. Кировская область 39
  • 67. Республика Ингушетия 37
  • 68. Республика Северная Осетия 34
  • 69. Республика Адыгея 33
  • 70. Республика Хакасия 33
  • 71. Вологодская область 30
  • 72. Костромская область 27
  • 73. Кемеровская область 22
  • 74. Республика Крым 22
  • 75. Удмуртская Республика 21
  • 76. Магаданская область 21
  • 77. Чеченская Республика 17
  • 78. Республика Калмыкия 16
  • 79. Курганская область 15
  • 80. Республика Алтай 13
  • 81. Сахалинская область 10
  • 82. г. Севастополь 4
  • 83. Еврейская АО 3
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в стране зарегистрировано 528 964 случая (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 119 летальных случаев:
  1. Белгородская область 2
  2. Воронежская область 1
  3. Курская область 2
  4. Тульская область 2
  5. Москва 50
  6. Архангельская область 3
  7. Санкт-Петербург 28
  8. Краснодарский край 2
  9. Ростовская область 2
  10. Республика Дагестан 3
  11. Кабардино-Балкарская Республика 3
  12. Ставропольский край 1
  13. Республика Мордовия 1
  14. Кировская область 1
  15. Нижегородская область 3
  16. Пензенская область 1
  17. Самарская область 3
  18. Ульяновская область 2
  19. Тюменская область 1
  20. Ханты-Мансийский АО 1
  21. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  22. Челябинская область 3
  23. Новосибирская область 2
  24. Амурская область 1

За весь период пандемии по России умерло 6 948 человек.

За сутки из стационаров выписано 5 409 выздоровевших:
  1. Белгородская область 27
  2. Брянская область 90
  3. Владимирская область 78
  4. Воронежская область 33
  5. Ивановская область 27
  6. Калужская область 27
  7. Костромская область 11
  8. Курская область 35
  9. Липецкая область 8
  10. Московская область 839
  11. Орловская область 26
  12. Рязанская область 21
  13. Смоленская область 47
  14. Тамбовская область 24
  15. Тверская область 26
  16. Тульская область 36
  17. Ярославская область 20
  18. Москва 2133
  19. Республика Карелия 8
  20. Республика Коми 1
  21. Архангельская область 11
  22. Вологодская область 12
  23. Калининградская область 5
  24. Ленинградская область 38
  25. Мурманская область 8
  26. Новгородская область 1
  27. Псковская область 10
  28. Санкт-Петербург 116
  29. Республика Адыгея 19
  30. Республика Калмыкия 17
  31. Республика Крым 1
  32. Краснодарский край 33
  33. Астраханская область 39
  34. Волгоградская область 1
  35. Ростовская область 56
  36. Республика Дагестан 21
  37. Кабардино-Балкарская Республика 50
  38. Карачаево-Черкесская Республика 31
  39. Республика Северная Осетия - Алания 22
  40. Чеченская Республика 5
  41. Ставропольский край 33
  42. Республика Башкортостан 14
  43. Республика Марий Эл 13
  44. Республика Мордовия 119
  45. Республика Татарстан 3
  46. Удмуртская Республика 2
  47. Республика Чувашия 51
  48. Пермский край 44
  49. Кировская область 39
  50. Нижегородская область 125
  51. Оренбургская область 31
  52. Пензенская область 37
  53. Самарская область 42
  54. Саратовская область 38
  55. Ульяновская область 20
  56. Курганская область 6
  57. Свердловская область 123
  58. Тюменская область 17
  59. Ханты-Мансийский АО 142
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  61. Челябинская область 90
  62. Республика Алтай 2
  63. Республика Тыва 8
  64. Республика Хакасия 8
  65. Алтайский край 60
  66. Красноярский край 41
  67. Иркутская область 8
  68. Кемеровская область 15
  69. Новосибирская область 98
  70. Омская область 5
  71. Томская область 23
  72. Республика Бурятия 29
  73. Республика Саха (Якутия) 36
  74. Забайкальский край 14
  75. Камчатский край 13
  76. Приморский край 22
  77. Амурская область 9
  78. Хабаровский край 3
  79. Еврейская автономная область 2
  80. Чукотский автономный округ 6

За весь период пандемии в России выздоровели 280 050 человек.

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