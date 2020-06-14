За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 36,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 1477
- 2. Московская область 717
- 3. Санкт-Петербург 256
- 4. Свердловская область 254
- 5. Ханты-Мансийский АО 229
- 6. Воронежская область 219
- 7. Нижегородская область 215
- 8. Иркутская область 209
- 9. Республика Тыва 190
- 10. Республика Коми 181
- 11. Ростовская область 167
- 12. Красноярский край 166
- 13. Челябинская область 141
- 14. Саратовская область 126
- 15. Ульяновская область 119
- 16. Ямало-Ненецкий АО 114
- 17. Самарская область 110
- 18. Архангельская область 109
- 19. Волгоградская область 108
- 20. Новосибирская область 108
- 21. Пермский край 107
- 22. Псковская область 105
- 23. Омская область 99
- 24. Приморский край 99
- 25. Карачаево-Черкесская Республика 98
- 26. Тульская область 95
- 27. Пензенская область 95
- 28. Ивановская область 94
- 29. Республика Дагестан 94
- 30. Брянская область 91
- 31. Забайкальский край 89
- 32. Орловская область 86
- 33. Ставропольский край 83
- 34. Тверская область 81
- 35. Белгородская область 80
- 36. Калужская область 80
- 37. Кабардино-Балкарская Республика 80
- 38. Смоленская область 79
- 39. Краснодарский край 77
- 40. Чувашская Республика 77
- 41. Тюменская область 77
- 42. Курская область 72
- 43. Хабаровский край 71
- 44. Алтайский край 69
- 45. Республика Саха (Якутия) 69
- 46. Республика Башкортостан 68
- 47. Тамбовская область 63
- 48. Оренбургская область 63
- 49. Владимирская область 59
- 50. Астраханская область 59
- 51. Липецкая область 58
- 52. Республика Мордовия 58
- 53. Рязанская область 57
- 54. Мурманская область 57
- 55. Ярославская область 53
- 56. Томская область 53
- 57. Республика Карелия 52
- 58. Ленинградская область 52
- 59. Республика Бурятия 50
- 60. Новгородская область 48
- 61. Республика Татарстан 46
- 62. Калининградская область 45
- 63. Амурская область 45
- 64. Камчатский край 45
- 65. Республика Марий Эл 44
- 66. Кировская область 39
- 67. Республика Ингушетия 37
- 68. Республика Северная Осетия 34
- 69. Республика Адыгея 33
- 70. Республика Хакасия 33
- 71. Вологодская область 30
- 72. Костромская область 27
- 73. Кемеровская область 22
- 74. Республика Крым 22
- 75. Удмуртская Республика 21
- 76. Магаданская область 21
- 77. Чеченская Республика 17
- 78. Республика Калмыкия 16
- 79. Курганская область 15
- 80. Республика Алтай 13
- 81. Сахалинская область 10
- 82. г. Севастополь 4
- 83. Еврейская АО 3
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в стране зарегистрировано 528 964 случая (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки подтверждено 119 летальных случаев:
- Белгородская область 2
- Воронежская область 1
- Курская область 2
- Тульская область 2
- Москва 50
- Архангельская область 3
- Санкт-Петербург 28
- Краснодарский край 2
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 3
- Ульяновская область 2
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 3
- Новосибирская область 2
- Амурская область 1
За весь период пандемии по России умерло 6 948 человек.
За сутки из стационаров выписано 5 409 выздоровевших:
- Белгородская область 27
- Брянская область 90
- Владимирская область 78
- Воронежская область 33
- Ивановская область 27
- Калужская область 27
- Костромская область 11
- Курская область 35
- Липецкая область 8
- Московская область 839
- Орловская область 26
- Рязанская область 21
- Смоленская область 47
- Тамбовская область 24
- Тверская область 26
- Тульская область 36
- Ярославская область 20
- Москва 2133
- Республика Карелия 8
- Республика Коми 1
- Архангельская область 11
- Вологодская область 12
- Калининградская область 5
- Ленинградская область 38
- Мурманская область 8
- Новгородская область 1
- Псковская область 10
- Санкт-Петербург 116
- Республика Адыгея 19
- Республика Калмыкия 17
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 33
- Астраханская область 39
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 56
- Республика Дагестан 21
- Кабардино-Балкарская Республика 50
- Карачаево-Черкесская Республика 31
- Республика Северная Осетия - Алания 22
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 33
- Республика Башкортостан 14
- Республика Марий Эл 13
- Республика Мордовия 119
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 51
- Пермский край 44
- Кировская область 39
- Нижегородская область 125
- Оренбургская область 31
- Пензенская область 37
- Самарская область 42
- Саратовская область 38
- Ульяновская область 20
- Курганская область 6
- Свердловская область 123
- Тюменская область 17
- Ханты-Мансийский АО 142
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Челябинская область 90
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 8
- Республика Хакасия 8
- Алтайский край 60
- Красноярский край 41
- Иркутская область 8
- Кемеровская область 15
- Новосибирская область 98
- Омская область 5
- Томская область 23
- Республика Бурятия 29
- Республика Саха (Якутия) 36
- Забайкальский край 14
- Камчатский край 13
- Приморский край 22
- Амурская область 9
- Хабаровский край 3
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 6
За весь период пандемии в России выздоровели 280 050 человек.