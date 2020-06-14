Зачем Пхеньян целенаправленно обостряет отношения с Сеулом

В последние дни КНДР продолжила повышать "градус накаливания" в межкорейских отношениях, сделав ряд новых жестких заявлений и угроз в адрес Сеула. При этом Пхеньян не удовлетворил тот факт, что правительство Южной Кореи фактически стало делать то, чего требовала КНДР изначально. В Сеуле с обеспокоенностью ждут развития ситуации, не исключая, что Северная Корея может пойти на военные провокации.

Вслед за заявлениями младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая обвинила правительство Юга в несоблюдении договоренностей саммита 2018 г. в Пхеньяне, власти Республики Корея предприняли ряд шагов, чтобы устранить повод для северокорейского раздражения. Правительство Юга неожиданно изменило свою позицию, заявив, что запуск активистами листовок в КНДР действительно скорее всего может являться нарушением межкорейских договоренностей.

Чиновники Юга при этом продемонстрировали заметную изобретательность в поиске правовых оснований для предотвращения запуска листовок. Две общественные организации, которые запускали листовки, лишились своего правового статуса: у них аннулировали регистрацию как юридических лиц. Само же направление листовок, как выяснилось, стали интерпретировать как нарушение трех законов: закона о межкорейских обменах, об охране окружающей среды и безопасности воздушного движения.

При этом полиция предотвратила попытки повторных запусков, а активистам дали понять, что если они не подчинятся, то власти найдут и другие поводы, чтобы "испортить настроение". Хотя активисты, среди которых есть значительное количество перебежчиков из КНДР, заявляют, что они продолжат направление листовок, но, как очевидно, это сделать им стало значительно сложнее. Тем более что против этого активно выступают южнокорейские жители приграничных районов, опасаясь обострения ситуации на границе.

Данное рвение южнокорейского правительства не портить отношения с Севером вызвало сильную критику со стороны оппозиции и значительной части общества, где считают, что не стоит идти на поводу у Севера. Независимые эксперты также отмечают, что даже если нарушение законов имело место, то почему правительство Юга не обращало на это внимание раньше и "вспомнило" только после критики со стороны КНДР.

Впрочем, подобные усилия южнокорейских чиновников не были оценены на Севере. Сначала министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон высказался, что, мол, "поздно уже". Потом вновь "на сцену" вышла Ким Ё Чжон, которая теперь курирует отношения с Югом и в целом практически стала вторым по влиятельности во властной иерархии КНДР фигурой, уступая лишь своему брату - Ким Чен Ыну. Девушка, которая раньше прямо светилась от широкой улыбки, когда встречалась и разговаривала с президентом РК Мун Чжэ Ином, теперь говорит только со сталью в голосе. Она пообещала Сеулу, что в ближайшее время будет ликвидирован межкорейский офис связи в Кэсоне, а следующий шаг последует уже со стороны военных Севера.

В Сеуле эти угрозы восприняли с полной серьезностью. В выходные состоялось экстренное совещание в администрации президента РК, по итогам которого в министерстве объединения Юга подчеркнули важность соблюдения всех договоренностей, а в министерстве обороны заверили, что пристально наблюдают за КНДР и поддерживают боеготовность на случай возможных провокаций.

Правительство Юга действительно сильно обеспокоено. Во-первых, действительно можно ожидать от Севера разных провокаций, включая военного характера. Во-вторых, сейчас Мун Чжэ Ин и его окружение наблюдают, как превращаются в прах все их усилия и достижения за последние два года, включая несколько саммитов с Ким Чен Ыном. В-третьих, Пхеньян уже "закусил удила" и игнорирует все примирительные жесты правительства Юга, которое поступается собственной гордостью и явно в угоду Пхеньяну. Как стало известно, 14 июня северяне вообще отказались общаться с южанами по телефону, прекратив все контакты.

В итоге стало очевидно, что вся история с запуском листовок если действительно и не нравилась КНДР, то была лишь не более чем поводом для обострения отношений с Югом. Иначе можно было бы "сменить гнев на милость", раз Сеул действительно стал делать всё, чтобы листовки перестали летать в Северную Корею.

Похоже, что КНДР, используя заинтересованность правительства Мун Чжэ Ина в успехе на межкорейском направлении, пытается увеличить потенциальный внутриполитический ущерб для президента РК лично. Пхеньян на деле требует от Юга не столько прекращения направления листовок, сколько реальной помощи, что уже невозможно без конфликта Сеула с Вашингтоном. Южане готовы оказывать символическую помощь и проводить разного рода пиар-акции по "межкорейскому единству", но которые не приносят Северу денег. Все остальное Сеулу запрещают Соединенные Штаты.

В целом, насколько можно судить, КНДР хотя и идет на повышение ставок в отношениях с Республикой Корея, но пока оставляет правительству Юга шанс на межкорейский прорыв, но при условии ссоры Сеула с США. Пока все жесткие заявления делают влиятельные лица КНДР, но не сам Ким Чен Ын лично. Слово лидера "обмену и возврату" не подлежит, а потому Пхеньян не хочет окончательно сжигать мосты.

Кроме того, среди экспертов есть мнение, что КНДР, если хочет сделать военную провокацию, то не предупреждает об этом, а если предупредила, то значит не собирается реально задействовать военных, а хочет лишь попугать и подтолкнуть к большей уступчивости. Это фактически и сделала Ким Ё Чжон прямо сказав о том, что следующий шаг будет со стороны генштаба ВС КНДР.

Все это безусловно понимают в политическом руководстве Южной Кореи. Проблема, однако, в том, что ради "мостов с Пхеньяном" Южная Корея отнюдь не пойдет на взрыв "мостов с США".

Мун Чжэ Ину же остается посочувствовать: американцы уже давно недовольны его активностью по развитию связей с Севером, но при этом сами северяне в последнее время стали наказывать президента Южной Кореи. Выходит, что и с американцами отношения подпортил, и с Севером ничего не выходит хорошего, хотя очень старался.