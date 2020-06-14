Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок. С предложением политик выступил в своем Telegram-канале.

Минималка, по его оценке, должна составлять 1 тысяче рублей в день, или 30 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата - 70 тысяч рублей в месяц. При этом особый уровень заработка Жириновский "прописал" для среднего управленческого звена, инженеров и высококвалифицированных специалистов. Они, по его оценке, должны получать 150-200 тысяч, считает он.

А максимальная зарплата не должна превышать полмиллиона. Любой, кто идет на высокую должность, будет сразу понимать, что может рассчитывать максимум только на эту сумму, заявил лидер ЛДПР.

Для главы государства он все же сделал исключение.

- Президент получает больше всех - 700 тысяч рублей, депутаты - не более 500 тысяч, - предложил Жириновский.

Заодно он выдвинул инициативу ввести единый налог на сверхприбыль. Ее можно будет тратить на поддержку медицины и образования, чтобы сделать их полностью бесплатными.

На данный момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей. При этом долгие годы МРОТ отставал от прожиточного минимума - показатели законодательно уравняли с 2019 года.

Повысить минималку более существенно в оппозиционных фракциях предлагали не раз. Когда в прошлом году рассматривалась очередная такая инициатива, профильный комитет вынес отрицательное заключение. Объяснение последовало такое: МРОТ необходимо поднимать, но не одномоментно, а плавно - иначе таких радикальных мер не выдержит ни одна экономика.