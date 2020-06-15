Школы приступили к выдаче аттестатов выпускникам без ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующие постановления правительства, приказы министерства просвещения и Рособрнадзора подписаны и опубликованы. А это значит, что ребята уже с 15 июня смогут подавать документы в техникумы и колледжи. В некоторых регионах они открывают приемную кампанию уже сегодня.

- 15 июня, как и планировалось, все регионы смогут выдать аттестаты. Каждый школьник, чьи отметки соответствовали, получит свой аттестат, и мы за этим проследим, - рассказал на брифинге в "Интерфаксе" министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, ЕГЭ начнется 29 июня с пробного экзамена, который пройдет без детей - для отработки всей технологии. А 3 июля на Единый госэкзамен уже придут выпускники. Причем только те ребята, которым ЕГЭ необходим для поступления в вузы. По оценкам, ЕГЭ будут сдавать порядка 640 тысяч выпускников этого года.

Министр перечислил меры, утвержденные в рекомендациях Роспотребнадзора для всех регионов. На входе в пункты проведения экзамена будут измерять температуру, организаторы будут не старше 65 лет. Участники экзамена должны сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

- Обязательными также будут обработка рук и ношение масок организаторами экзамена, - добавил Сергей Кравцов. - Требование к ученикам надевать маски и перчатки зависит от ситуации в регионе. Ближе к экзаменам все будет сказано. Сегодня нет требований носить маски для сдающих экзамены, только для организаторов. При обнаружении высокой температуры при термометрии, вопрос будет решаться на месте. Увеличено количество резервных дней, поэтому можно будет прийти в резервный день. И принято решение об августе. Те, кто придет сдавать в августе, успеют поступить.

Планируем в сентябре открыть школы, детские сады, колледжи

Что с отпусками и зарплатами учителей, которые будут работать на ЕГЭ? "Все вопросы, связанные с отпусками, проработаны, - подчеркнул министр. - Кто-то выйдет из отпуска, будет дополнительная доплата. Если вопросы остаются, нужно обращаться в министерство, мы возьмем вопрос на контроль".

Также Сергей Кравцов выразил надежду, что школы, детские сады, колледжи и техникумы откроются в очном формате 1 сентября. При этом будут действовать определенные требования Роспотребнадзора. Было принято решение провести диагностику знаний школьников в начале следующего учебного года: за эти контрольные не будут выставляться оценки. Уже разрабатывается методическая помощь учащимся, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

Также по поручению президента министерство просвещения вместе с педагогами и экспертами проработает введение учебных курсов в области генетики для школьников.

- В данной области проводится много исследований. Мы поддерживаем интерес учащихся в этом направлении. Обсудим с педагогами, учителями, со специалистами, кто разрабатывает содержание образования, как внедрить преподавание генетики. Будет ли это в школьной программе или как селективный курс, - рассказал Сергей Кравцов. - После обсуждения примем наиболее эффективное решение.