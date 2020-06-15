22 июня - презентация книги Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы"

22 июня в 12.00 на сайте "Российской газеты" смотрите видеопрезентацию книги Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы".

Начиная с 2005-го года, обозреватель "РГ" Ариадна Рокоссовская публикует в "РГ" интервью с детьми и внуками полководцев Победы: маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Леонида Говорова, Ивана Баграмяна, Андрея Еременко, Ивана Черняховского. Эти публикации позволяют взглянуть на героев Великой Отечественной войны с непривычной стороны, увидеть их глазами родных и близких, узнать, как они жили, как любили и о чем думали.

Дети маршалов рассказывают обозревателю "РГ", и одновременно - правнучке маршала К.К. Рокоссовского - неизвестные истории из их фронтовой и мирной жизни. За эти публикации Ариадна получила специальный приз конкурса Союза Журналистов, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В 2006 году она стала лауреатом Национальной премии в области печатной прессы "Искра" - одной из самых престижных премий в области печатных СМИ - за эти интервью. Все они собраны издательством АСТ под одной обложкой, проиллюстрированы редкими кадрами из семейных альбомов и озаглавлены "Утро после Победы".

Об авторе

Ариадна Рокоссовская - известный журналист, международный обозреватель "Российской газеты", специализирующийся на европейской политической и общественной жизни. Особенно часто в "РГ" можно увидеть ее публикации о событиях в Польше и Великобритании. Награждена бронзовым Крестом Заслуги Республики Польша за заслуги в распространении знаний о новейшей истории Польши.

Мнения

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля:

"Когда я читал эту книгу, у меня было такое впечатление, что я погрузился в жизнь, я не воспринимал это как литературу".

Наталия Конева, дочь маршала И.С. Конева, президент Фонда памяти полководцев Победы:

"Заслуга автора этого сборника в том, что читатель откроет для себя редкие сюжеты, и их доверительность неслучайна: Ариадна - "одна из нас", и степень ее погруженности в тему особого рода…"

Юрий Лепский, первый заместитель главного редактора "Российской газеты":

"Если и существует нить Ариадны, то эта нить накрепко связывает ее с историей страны и собственной родословной".

Вопросы к автору можете оставлять в Facebook, "ВКонтакте" или "Одноклассниках" или присылать на почту mc@rg.ru до 13.00 17 июня 2020 г.