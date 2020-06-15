Аббас призвал ООН создать международную коалицию против Израиля

Президент Палестины Махмуд Аббас поручил послу страны в ООН Рияду Мансуру предложить Генеральной Ассамблее ООН создать международную коалицию против планов аннексии Израиля, сообщает Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат.

Аббас также потребовал, чтобы предстоящее заседание Совета безопасности ООН проводилось на уровне министров иностранных дел.

Совет соберется 24 июня, чтобы обсудить план Израиля по аннексии территорий Западного берега.

"Необходимо оказать срочную финансовую помощь казначейству Палестинской администрации, чтобы преодолеть нынешние сложные условия", - добавил Эрекат.

Посол США в Израиле Дэвид Фридман встретился в четверг с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, чтобы составить план аннексии, приемлемый для администрации США, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы генштаба Бенни Ганца, второго лидера правящей коалиции.

Еще одна встреча запланирована на воскресенье в присутствии Ашкенази, Ганца, Фридмана, Нетаньяху и спикера Кнессета Ярива Левина.

Министр "Ликуда" Цаи Ханегби предупредил, что в ходе переговоров могут возникнуть проблемы, если Америка откажется от реализации плана.