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15.06.2020 13:44
Рубрика: В мире

Американский F-15 упал в Северном море

Текст: Юрий Когалов

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии. Как передает Sky News, инцидент произошел неподалеку от мыса Фламборо-Хед в районе 09:40 по местному времени.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Ведется поисково-спасательная операция, задействованы вертолеты и корабли Береговой охраны. На борту потерпевшего катастрофу самолета находится один пилот, его судьба неизвестна.

Как заявили в ВВС США, "в момент аварии самолет проходил обычную учебную миссию", причины происшествия неизвестны.

Отмечается, что потерпевший крушение истребитель приписан в базе в Лакенхите.

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