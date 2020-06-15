Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии. Как передает Sky News, инцидент произошел неподалеку от мыса Фламборо-Хед в районе 09:40 по местному времени.

Ведется поисково-спасательная операция, задействованы вертолеты и корабли Береговой охраны. На борту потерпевшего катастрофу самолета находится один пилот, его судьба неизвестна.

Как заявили в ВВС США, "в момент аварии самолет проходил обычную учебную миссию", причины происшествия неизвестны.

Отмечается, что потерпевший крушение истребитель приписан в базе в Лакенхите.