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15 июня 2020 г.

Постановление губернатора Амурской области от 11 июня 2020 года № 149 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 11 июня 2020 г.
Опубликован 15 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Амурской области от 17.10.2002 № 137-ОЗ "О прожиточном минимуме в Амурской области", от 08.04.2013 № 162-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области" и от 29.04.2018 № 210-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области на 2018-2020 годы" постановляю:

Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2020 года:

по Амурской области на душу населения - 12525 рублей, для трудоспособного населения - 13299 рублей, пенсионеров - 10166 рублей, детей -13087 рублей;

по северной зоне Амурской области на душу населения -13403 рубля, для трудоспособного населения - 14187 рублей, пенсионеров - 10829 рублей, детей -14374 рубля.

В.А.Орлов



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