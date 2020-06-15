Анна Чиповская сыграет главную роль в сериале, снятом на смартфон

Актриса Анна Чиповская уже в третий раз привлекает внимание зрителей за последнее время. Первый раз все, кто смотрел, смогли оценить ее работу в сериале "Последний министр" на КиноПоиске. Во второй - актриса заставила о себе говорить в связи с тем, что стала лицом первого российского онлайн-рынка контента - робот-гид в ее исполнении говорит на английском языке. На этом эксперименты Анны в области новых технологий не закончились. Она собирается сниматься в новом screenlife-сериалу "Взаперти". Известно, что компанию ей составит Дмитрий Ендальцев (также играл в сериалах "Последний министр", "Психологини" и других проектах).

В центре сюжета нового сериала, действие которого происходит на экране смартфона - история пары, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще две недели. Сериал затронет еще практически не исследованную в медиапространстве тему - какие трудности поджидают на выходе из изоляции: как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни. "Формат screenlife дает возможность рассказать глубокую и достоверную историю из жизни современных тридцатилетних, буквально проникнуть в их мир - через экран самого сокровенного и личного - смартфона", - говорится в релизе мультимедийного сервиса Okko - именно там уже в начале июля появится сериал.

Автор сценария и режиссер проекта - Иван Петухов, он же - сценарист последних частей популярной кинофраншизы "Ёлки". За производство сериала отвечает кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Кстати, стороны договорились о производстве такого сериала как раз в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Проект будет состоять из 10 серий хронометражом 5-7 минут. Благодаря технологическому решению - съемке на смартфон и формату screenlife - съемочная группа планирует завершить производство в течение двух недель, что настораживает, но пора привыкать: теперь сериалы снимаются очень быстро. Сериал станет уже вторым проектом на Okko, снятым в этом инновационном формате - в конце апреля вышел первый screenlife-проект собственного производства сервиса "Все вместе" ("РГ" писала о проекте). Он был представлен на онлайн-фестивале Screenlife Fest, который проходит в дни форума.