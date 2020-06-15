Новости

Красноярские следователи проверят видео с избиением девочки в лифте 11:23
В Краснодаре умерла пластический хирург Алена Верди 11:19
Завод Hyundai в России будет работать и в выходные 11:16
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу 11:15
Губернатор Алтайского края потребовал уволить мэра Славгорода 11:15
Неудачный выстрел кочующего миномета сняли на видео 11:12
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене 11:10
Глава Магаса покинул свой пост 11:03
В Москве более 80% новых случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 10:59
Жителям Башкирии разрешили не носить перчатки в магазинах и на улице 10:57
Жителей Дублина терроризируют полчища гигантских крыс 10:56
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды 10:56
У восьмерых сотрудников администрации Находки нашли признаки COVID-19 10:46
Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси 10:45
В Челябинске от COVID-19 умер 24-летний водитель скорой помощи 10:30
Анна Чиповская сыграет главную роль в сериале, снятом на смартфон 10:27
В Приморье экс-сотрудников ГИБДД будут судить за взятки 10:26
В Австралии осквернили памятники мореплавателю Джеймсу Куку 10:21
За помощь в поиске убийцы в Волгограде предложили миллион рублей 10:17
Названы исполнители, представляющие Россию на "Славянском базаре в Витебске" 10:17
В Ангаре выявили превышение ПДК азота после выброса с очистных сооружений 10:16
На ГПЗ в Приамурье доставили новое медоборудование для борьбы с COVID-19 10:10
В России началась разработка плавающей версии комплекса "Тор-М2" 10:07
Челябинского экс-омбудсмена осудили за аферу с фермерским грантом 10:06
Hyundai увеличил гарантию на кроссовер Genesis GV80 до 10 лет 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15.06.2020 10:27
Рубрика: Культура

Анна Чиповская сыграет главную роль в сериале, снятом на смартфон

Текст: Сусанна Альперина

Актриса Анна Чиповская уже в третий раз привлекает внимание зрителей за последнее время. Первый раз все, кто смотрел, смогли оценить ее работу в сериале "Последний министр" на КиноПоиске. Во второй - актриса заставила о себе говорить в связи с тем, что стала лицом первого российского онлайн-рынка контента - робот-гид в ее исполнении говорит на английском языке. На этом эксперименты Анны в области новых технологий не закончились. Она собирается сниматься в новом screenlife-сериалу "Взаперти". Известно, что компанию ей составит Дмитрий Ендальцев (также играл в сериалах "Последний министр", "Психологини" и других проектах).

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
"Загробный" роман Бориса Акунина "Там..." станет сериалом

В центре сюжета нового сериала, действие которого происходит на экране смартфона - история пары, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще две недели. Сериал затронет еще практически не исследованную в медиапространстве тему - какие трудности поджидают на выходе из изоляции: как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни. "Формат screenlife дает возможность рассказать глубокую и достоверную историю из жизни современных тридцатилетних, буквально проникнуть в их мир - через экран самого сокровенного и личного - смартфона", - говорится в релизе мультимедийного сервиса Okko - именно там уже в начале июля появится сериал.

Автор сценария и режиссер проекта - Иван Петухов, он же - сценарист последних частей популярной кинофраншизы "Ёлки". За производство сериала отвечает кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Кстати, стороны договорились о производстве такого сериала как раз в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Проект будет состоять из 10 серий хронометражом 5-7 минут. Благодаря технологическому решению - съемке на смартфон и формату screenlife - съемочная группа планирует завершить производство в течение двух недель, что настораживает, но пора привыкать: теперь сериалы снимаются очень быстро. Сериал станет уже вторым проектом на Okko, снятым в этом инновационном формате - в конце апреля вышел первый screenlife-проект собственного производства сервиса "Все вместе" ("РГ" писала о проекте). Он был представлен на онлайн-фестивале Screenlife Fest, который проходит в дни форума.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
Врач рассказала об общем осложнении у переболевших COVID-19
Какими необычными премьерами удивили звезды в пору самоизоляции
Писатели-фантасты представили мир после пандемии