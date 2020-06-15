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15.06.2020 13:39
Рубрика: Экономика

Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Центробанк поднял официальный курс доллара на 1,27 рубля - до 70,3 рубля. Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник вырос на 62,26 копейки - до 79,14 рубля.

Фото: iStock
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Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) вырастет на 98,03 копейки, составив 74,3325 рубля.

По словам аналитиков, курс рубля снижается вслед за нефтью и мировыми акциями, поскольку инвесторов напугала вторая волна коронавируса в Китае и США.

Однако начальник сектора международных экономических организаций Центр экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков утверждает, что американская экономика уже находится в рецессии, причем, негативные процессы там начались задолго до пандемии нового коронавируса.

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