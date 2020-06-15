Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей

Центробанк поднял официальный курс доллара на 1,27 рубля - до 70,3 рубля. Курс евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник вырос на 62,26 копейки - до 79,14 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) вырастет на 98,03 копейки, составив 74,3325 рубля.

По словам аналитиков, курс рубля снижается вслед за нефтью и мировыми акциями, поскольку инвесторов напугала вторая волна коронавируса в Китае и США.

Однако начальник сектора международных экономических организаций Центр экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков утверждает, что американская экономика уже находится в рецессии, причем, негативные процессы там начались задолго до пандемии нового коронавируса.