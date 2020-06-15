Барбра Стрейзанд подарила акции Disney дочери погибшего Джорджа Флойда

Обладательница двух "Оскаров", американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила акции Disney и шестилетней дочери Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских. Фотографию с сертификатом и благодарностями актрисе Джианна выложила на своей странице в Instagram.

"Я теперь являюсь акционером Disney. Спасибо вам", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола. Деньги семье Флойда ранее пожертвовал и американский рэпер Канье Уэст. А в Техасском южном университете в Хьюстоне, где вырос сам Флойд, его дочери предложили полную стипендию, отмечает издание Variety.