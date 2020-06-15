Во вторник мюнхенская "Бавария" может досрочно стать чемпионом Германии, завоевав тем самым первый футбольный трофей среди топ-клубов после пандемии коронавируса. Для этого Роберту Левандовски и компании достаточно обыграть в гостях одного из аутсайдеров Бундеслиги "Вердер".

В последний раз "Бавария" не выигрывала "золото" национального первенства аж в 2012 году. Тогда трофей достался дортмундской "Боруссии", лучшим бомбардиром которой был нынешний лидер атак мюнхенцев Левандовски. С тех пор на протяжении семи лет баварцам нет равных в стране. Периодически кто-то пытался отобрать у них титул, но все тщетно.

При этом не сказать, что у "Баварии" не было спадов. В начале ноября прошлого года команда потерпела крупное поражение от "Айнтрахта" (1:5) и опустилась на четвертую строчку в таблице. Выводы последовали моментально: уже на следующий день отправлен был в отставку главный тренер Нико Ковач, а на его место пришел Ханс-Дитер Флик. И дела наладились.

"Бавария", по сути провалив старт сезона, претендует на все три трофея: ей предстоит сыграть в финале Кубка Германии против "Байера", уже сегодня она может стать чемпионом, плюс мюнхенцы продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

С 2013 года "Бавария" неизменно выигрывает Бундеслигу. Всего в ее активе на данный момент 29 титулов, что является рекордом немецкого первенства

- Столь напряженный сезон забирает у каждого клуба практически все силы. Однако я счастлив, что мы побеждаем. Хотелось бы уже в Бремене завоевать чемпионство, - признался Флик.

Несмотря на кажущуюся идиллию и великолепные результаты (десять побед подряд в Бундеслиге), внутри "Баварии" кипят нешуточные страсти. В этот раз в центре скандала оказался один из лидеров команды Томас Мюллер. Он подверг сомнению возможность покупки клубом игрока "Байера" Кайла Хаверца за 100 миллионов евро в тот период, когда футболисты соглашаются на сокращение зарплат.

- Он выбрал неправильный путь. Мы сели с Томасом вдвоем и поговорили. Я сказал ему, что он был неправ. Мюллер очень умен и все понял, - отметил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

Ситуацию с Мюллером пришлось прокомментировать также председателю совета директоров мюнхенского клуба Карлу-Хайнцу Руммениге.

- Слова Мюллера? Нам нужно подождать и оценить, как изменится трансферный рынок после коронавируса. Мы все хорошо выполняем свою работу, а также принимаем во внимание, что следующий сезон может оказаться более сложным с финансовой точки зрения по сравнению с нынешним. Чем дольше мы будем играть без зрителей, тем сложнее финансово будет для команд. Однако "Бавария" ведет работу на трансферном рынке, как и наши коллеги из Германии и остальной Европы, - сказал Руммениге.

К слову, на днях тренировочную базу "Баварии" посетил легенда клуба, восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов Арьен Роббен, в июле прошлого года завершивший карьеру. Голландец провел занятие и не исключил, что возобновит карьеру. Но не в мюнхенской команде.

- Возвращение в "Баварию" невозможно. Я тренируюсь с фитнес-тренером Хольгером Бройхом два-три раза в неделю и хотел бы продолжать это делать и в будущем. Мы бегаем, а также работаем с мячом. Мне очень нравится, я хочу оставаться в форме. Буду ли я играть снова? Не хочу пока говорить. В конце месяца мы с семьей переезжаем в Нидерланды, а там увидим, - рассказал Роббен.

Тем временем итальянское издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока в Европе в 2020 году.

Отметим, что обладатель награды не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских первенств. Победитель выбирается посредством голосования журналистов ведущих спортивных изданий.

В число претендентов на приз попали: Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Ансу Фати ("Барселона", Испания), Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, Норвегия), Райан Сессеньон ("Тоттенхэм Хотспур", Англия), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия), Ферран Торрес ("Валенсия", Испания), Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия), Каллум Хадсон-Одои ("Челси", Англия), Родриго ("Реал", Бразилия) и другие. Всего в списке 100 футболистов.

Добавим, что в 2019 году премию Golden Boy получил полузащитник "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиш.

Где будем смотреть

16 июня, вторник Матч ТВ

21.25 "Вердер" - "Бавария". Прямая трансляция.