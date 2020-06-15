Болгары разработали уникальный плавающий шезлонг для инвалидов

Болгарская фирма, занимающаяся созданием оборудованием для инвалидов, разработала уникальный шезлонг. Оригинальное транспортное средство способно перемещаться по пляжу и морю.

Как рассказал глава фирмы Георгий Пейков в эфире Bulgaria ON AIR, идея создания инновационного шезлонга прозвучала сначала в качестве шутки. Потом, однако, за проект взялись уже серьезно.

"Вся конструкция является нетонущей. Шины, каркас, подлокотники - все это сделано таким образом, чтобы держаться в соленой воде, - подчеркнул Пейков. - Эта модель складывается и способна уместиться в автомобиле средних размеров".

Стоимость такого шезлонга оценивается приблизительно в 1350 евро.