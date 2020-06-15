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15.06.2020 17:10
Рубрика: В мире

Болгары снова митингуют против правительства

Текст: Александр Гацак (София)

В центре Софии перед зданием местного парламента состоялся очередной митинг, участники которого требовали отставки правительства республики.

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Организатором акции выступил председатель оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Протестующие выразили недовольство провальной, по их мнению, политикой руководства страны в социальной и экономической сферах.

Костадинов в своей речи перед собравшимися призвал граждан бороться за свою родину, которую, по его словам, грабят на протяжении последних 30 лет. В борьбе с "шайкой" - так лидер "Возрождения" назвал власти республики - он видит свой моральный долг перед детьми.

Политик обвинил действующее правительство, сформированное партией "Граждане за европейское развитие Болгарии", в неспособности решить такие насущные для государства проблемы, как демографический кризис, эмиграция, недостаток учебных заведений и больниц, существенный рост госдолга и регулярные случаи коррупции в высших эшелонах власти.

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"Справедливость неизбежна, и она настанет", - резюмировал Костадинов, подчеркнув, что некоторые чиновники заслуживают реальных тюремных сроков.

В последнее время в Болгарии участились антиправительственные митинги. Так, в текущем году подобные крупные, по местным меркам, акции проходили почти каждый месяц. Это, среди прочего, связано с серьезным экономическим и социальным кризисом, который стал следствием действующего режима чрезвычайного положения, введенного в условиях пандемии коронавируса.

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