Болгары снова митингуют против правительства

В центре Софии перед зданием местного парламента состоялся очередной митинг, участники которого требовали отставки правительства республики.

Организатором акции выступил председатель оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Протестующие выразили недовольство провальной, по их мнению, политикой руководства страны в социальной и экономической сферах.

Костадинов в своей речи перед собравшимися призвал граждан бороться за свою родину, которую, по его словам, грабят на протяжении последних 30 лет. В борьбе с "шайкой" - так лидер "Возрождения" назвал власти республики - он видит свой моральный долг перед детьми.

Политик обвинил действующее правительство, сформированное партией "Граждане за европейское развитие Болгарии", в неспособности решить такие насущные для государства проблемы, как демографический кризис, эмиграция, недостаток учебных заведений и больниц, существенный рост госдолга и регулярные случаи коррупции в высших эшелонах власти.

"Справедливость неизбежна, и она настанет", - резюмировал Костадинов, подчеркнув, что некоторые чиновники заслуживают реальных тюремных сроков.

В последнее время в Болгарии участились антиправительственные митинги. Так, в текущем году подобные крупные, по местным меркам, акции проходили почти каждый месяц. Это, среди прочего, связано с серьезным экономическим и социальным кризисом, который стал следствием действующего режима чрезвычайного положения, введенного в условиях пандемии коронавируса.