Бывший футболист сборной Мексики Аарон Падилья умер из-за коронавируса

Бывший нападающий сборной Мексики по футболу Аарон Падилья скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба "Пумас", за который он выступал.

Причину смерти в команде не уточнили, однако, как утверждает CNN, это произошло после заражения коронавирусом. Сообщается, что Падилья страдал болезнью Альцгеймера, а его организм не справился с осложнениями, вызванными COVID-19.

Падилья провел за сборную Мексики 55 матчей и забил 8 мячей, в ее составе принял участие в чемпионатах мира 1966 и 1970 годов. На родине Падилья выступал за клубы "Пумас", "Атланте" и "Веракрус", а по окончании спортивной карьеры возглавлял местный судейский комитет.

Всего в Мексике коронавирусом заразились почти 147 тысяч человек, умерли более 17 тысяч.