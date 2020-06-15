Часть налогов нефтепереработки могут переложить на АЗС

Перенос уплаты акциза на моторное топливо на автозаправочные станции (АЗС) позволит снизить фискальную нагрузку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и улучшить их экономику. По мнению экспертов, мера не затронет конечных потребителей и не приведет к увеличению розничных цен на бензин и дизельное топливо.

В Минэнерго России идею переноса уплаты акциза с НПЗ на АЗС поддерживают. Глава ведомства Александр Новак неоднократно заявлял, что с экономической точки зрения правильно, когда акциз уплачивается не тогда, когда товар произведен, а после его продажи конечному потребителю. По мнению главы минэнерго, такая схема уплаты акциза позволит снизить количество махинаций с топливом, когда на АЗС продавался разбавленный, некачественный продукт.

"Перенос уплаты акциза на АЗС положительно скажется на экономике НПЗ", - считает консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Он уточнил, что сейчас нефтепереработка выплачивает акциз на весь объем отгруженной продукции, независимо от того, реализованы ли объемы потребителю. В текущей ситуации пониженного спроса эта проблема стала особенно актуальной. Значительные объемы произведенного топлива остаются в запасах и не находят конечного потребителя, тем самым принося убытки НПЗ. Перенос уплаты акциза позволяет решить эту проблему, сказал эксперт.

Идея не нова. Схему с уплатой акциза на моторное топливо не нефтеперерабатывающими заводами, а АЗС пытались внедрить в России еще в 2003 году. Тогда она проработала полгода, и от нее пришлось отказаться из-за сложностей с документооборотом, взаиморасчетами, контролем и собираемостью налогов. В дальнейшем нефтяные компании неоднократно предлагали к ней вернуться. Они владеют большинством крупнейших НПЗ в России, налоговая нагрузка на которые весьма высока, а вот доля принадлежащих им АЗС по стране составляет меньше половины. Впрочем, всякий раз предложение нефтяников отклонялось из-за сложностей его внедрения в жизнь.

Сейчас НПЗ несут убытки, выплачивая акциз на весь объем произведенного автотоплива, независимо от того, было ли оно продано или осталось в хранилище

"С точки зрения вертикально-интегрированных компаний, кто будет плательщиком акциза - собственные НПЗ или собственные АЗС, не важно, а вот независимым АЗС поначалу придется очень сложно, поскольку придется ужесточить систему учета топлива", - сказал руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

По мнению Тыртова, минус такой системы - усложнение администрирования, поскольку контролировать несколько десятков НПЗ гораздо проще, чем десятки тысяч АЗС. Потребуются меры по контролю от этапа отгрузки моторных топлив с НПЗ до реализации конечным потребителям, включая все перепродажи. Однако профильные ведомства уже накопили достаточный опыт администрирования, чтобы обеспечить бесперебойную работу всей системы. Например, уже работает система возвратных акцизов для авиакеросина, прямогонного бензина и ароматики, также потребовавшая ввода контроля за реализацией нефтепродуктов. Поэтому при должном администрировании выпадающие доходы бюджета не будут значительными, ведь каждая тонна произведенного автобензина и дизельного топлива по-прежнему будет контролироваться, как и их последующие перепродажи вплоть до реализации конечному потребителю, считает эксперт. Неясным также остается механизм собирания акциза при прямых поставках автомобильного топлива с НПЗ или нефтебазы напрямую конечному потребителю. Например, предприятиям агропромышленного комплекса или военным объектам.

Потребителей в первую очередь интересует вопрос цены, изменится ли она в случае изменения схемы уплаты акциза. С точки зрения Тыртова, акциз уже заложен в потребительские цены, но уплачивается на этапе отгрузки топлива с НПЗ. Поэтому перенос уплаты акциза не окажет влияния на цены для конечных потребителей.