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15.06.2020 14:19
Рубрика: Общество

Подсчитано возможное число разумных цивилизаций в Млечном Пути

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Ноттингемского университета (Великобритания)  использовали новый метод для оценки вероятности существования разумной жизни на других планетах и подсчитали, что только в нашей галатике может существовать более 30 технически развитых цивилизаций.

Краткий отчет приведен на сайте Ноттингемского университета, а полностью исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal. Астрофизики основывались на предположении о том, что разумная жизнь может формироваться на других планетах так же, как и на Земле. Этот метод позволил им получить принципиально новую оценку возможного числа разумных цивилизаций в нашей собственной галактике - Млечном Пути.

Фото: NASA
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Предыдущие подобные исследования значительно расходились в своих результатах. Если одни ученые заявляли, что разумной жизни больше нигде нет, то другие считают, что таких цивилизаций могут быть миллиарды. В новом исследовании круг значительно сужен.

Астрофизики считают, что число цивилизаций напрямую зависит от того, как долго они активно отправляют в космос "сигналы своего существования", такие как радиопередачи со спутников, телевидения и другое. Этот базис помог подсчитать, что в нашей галактике может насчитываться 36 технически развитых цивилизаций.

Однако среднее расстояние до них от нашей планеты, по подсчетам авторов работы, может составлять 17 тысяч световых лет. Это затруднит, предупреждают они, не только их обнаружение, но и связь с ними, в том числе с их стороны. При этом ученые допускают, что мы, возможно, являемся единственной действующей цивилизацией в нашей галактике, если время существования таких цивилизаций, как наша, не является долгим.

"В нашей галактике должно быть не менее нескольких десятков активных цивилизаций, если предположить, что для формирования разумной жизни на других планетах требуется пять миллиардов лет, как и на Земле, - говорит профессор астрофизики Ноттингемского университета Кристофер Конселис. - Мы называем этот метод расчета астробиологическим пределом Коперника".

Фото: NASA/GSFC/ASU
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Исследователи использовали два основных астробиологических ограничения. Одно из них заключается в том, что разумные формы жизни могут сформироваться менее чем за пять миллиардов лет или примерно за пять миллиардов лет, аналогично Земле, где на этот процесс потребовалось 4,5 миллиарда лет. Второй обязательный и строгий критерий - наличие звезды, не менее богатой металлом, чем Солнце.

"Наше исследование показывает, что поиски внеземных разумных цивилизаций не только указывают на возможное существование других форм жизни, но также дают нам подсказки о том, как долго будет существовать наша собственная цивилизация, - считает Кристофер Конселис. - Если мы обнаружим, что разумная жизнь - обычное явление, то это укажет на то, что наша (технически развитая) цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько сотен лет. Но если мы обнаружим, что в нашей галактике нет действующих цивилизаций, то это плохой знак для перспективы нашего собственного долгосрочного существования. В поисках внеземной разумной жизни, даже если мы ничего не находим, мы открываем свое будущее и судьбу".

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