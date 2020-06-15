Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 15 по 21 июня

Танцуют все

Танцевальный проект DANCE революция на Первом канале был приостановлен, в связи с ситуацией с коронавирусом. Однако, скоро он вернется, в нем начнется новый этап - поединки. А пока канал предлагает посмотреть лучшие выступления участников шоу. 128 камер, направленных на участника, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. А разобраться в подробностях и объяснить сложность каждого номера помогут мастера. Это заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств РФ, хореограф, актриса, профессор Алла Сигалова, всемирно известный артист балета, хореограф, педагог, президент благотворительного фонда поддержки и развития искусств, ректор академии хореографии в Севастополе Сергей Полунин, а также певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева.

Первый канал, 21 июня, 22:00

Юрию Соломину - 85

18 июня исполняется 85 лет Юрию Соломину. На "России К" к дате - программа "Театральная летопись" (18 июня, 14:10; 20:30), спектакль "Горе от ума" (18 июня, 15:05), художественный фильм "Скандальное происшествие в Брикмилле" (21 июня, 14:50) и программа "Линия жизни" (21 июня, 17:00). В день 85-летия Народного артиста СССР Юрия Соломина, в четверг, 18 июня, в 13:40 канал "ТВ Центр" покажет выпуск программы "Мой герой" с его участием. Юрий Мефодьевич расскажет Татьяне Устиновой о своем первом гонораре, любви к собакам, пробах к фильму "Адъютант его превосходительства" и многом другом. На Первом канале - премьера документального фильма "Юрий Соломин. Больше, чем артист" - 20 июня в 10:10. В нем Соломин рассказывает о своём детстве, выборе пути, преодолениях и сомнениях, об истинном призвании и великих артистах, о работах в театре и кино…Принимают участие: Ирина Муравьева, Инна Чурикова, Борис Клюев, Людмила Полякова, артисты Малого театра.

"Россия К", 18 июня, 14:10, 15:05, 20:30

Премия лучшим врачам

Первый канал покажет и проведет юбилейную церемонию вручения премии лучшим врачам России "Призвание". В этом году, в связи с коронавирусом, мероприятие особенно символично и важно. Ровно 20 лет ведущие премии Елена Малышева и Александр Розенбаум выходят на сцену, чтобы вручить награды тем, кто всегда на передовой - медицинским работникам. В этом году премия транслируется из театра "Русская песня" Надежды Бабкиной. В День медицинского работника на сцену поздравить врачей и сказать им спасибо выйдут пациенты, которым они помогли, волонтеры, популярные артисты и телеведущие. За создание первого теста в России на коронавирус премию получит группа ученых под руководством профессора Максютова из Новосибирска. Группу московских врачей под руководством Проценко, Лысенко и Вечорко наградят за экстренное перепрофилирование многопрофильных больниц в инфекционные стационары для работы с особо опасной инфекцией. За проведение уникальной операции, спасшей жизнь беременной женщины и новорожденного, премию вручат группе врачей акушеров-гинекологов и неонатологов под руководством доктора Динелия из Тюмени. Премию "Призвание" также получат за создание нового метода лечения и за вклад в развитие медицины представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий.

Первый канал, 21 июня, 16:40

Деревенька с названием "Ненастье"

Фото: Предоставлено "Россия1".

Телеканал "Россия" повторяет многосерийную драму "Ненастье". Это - одна из самых резонансных работ режиссера Сергея Урсуляка по одноименному роману Алексея Иванова, основанному на реальных событиях. Главные роли в сериале исполнили Александр Яценко, Александр Горбатов, Сергей Маковецкий и Татьяна Лялина. "Ненастье" - киноповесть об одном из самых непростых периодов в жизни страны - распаде СССР и становлении новой России. Вернувшимся с войны афганцам под руководством прапорщика Лихолетова приходится начать новую борьбу - борьбу за выживание в новом мире, где они больше никому не нужны. Не привыкшие сдаваться, сослуживцы организуют союз ветеранов "Коминтерн", призванный помогать боевым братьям. К удивлению коллег и товарищей, бывший афганец, а ныне водитель инкассаторской машины, Герман Неволин совершает дерзкое ограбление. Он похищает больше 140 миллионов рублей и скрывается в маленькой деревеньке с говорящим названием "Ненастье"...

"Россия 1", 15 июня, 21:20

Красавица и начальник

Премьера документального фильма "Марина Ладынина. В плену измен" - на канале "ТВ Центр". "В начале 1940-х Марина Ладынина стала настоящей суперзвездой советского кинематографа. На протяжении двадцати лет ею восхищались, ей подражали и завидовали. И при этом считали едва ли не самой счастливой женщиной Советского Союза. Еще бы, ее муж Иван Пырьев - главный режиссер в стране, влиятельный, состоятельный мужчина! Ей были обеспечены роли в лучших картинах и всяческое внимание со стороны власти. На двоих у супругов было 11 сталинских премий! Но в личной жизни актрисы было не все так просто, как это казалось со стороны. Дело в том, что Пырьеву приписывали романы не менее, чем с десятком актрис того времени: он добивался благосклонности Екатерины Савиновой, Клары Лучко, Ольги Бган, Людмилы Марченко…

"ТВ Центр" , 16 июня, 23:05

На связи с Ахматовой

К юбилею любимой актрисы, который состоится 22 июня, канал "ТВ Центр" покажет документальный фильм "Светлана Крючкова. Никогда не говори "никогда". Светлана Крючкова... Как только она появилась на экранах, сразу же стало ясно - это новая звезда. Кажется, что она не знает трудностей. Ей удавалось и удается абсолютно все. Но так уж легок ее путь провинциальной девчонки, приехавшей искать свою судьбу в столицу? Что скрывается за ее удачей? Сколько труда, слез, отчаянья и железной воли вложено в этот успех и популярность? Как можно сочетать стремление любить и быть любимой, материнство и профессиональную карьеру? На какие жертвы пришлось пойти актрисе, чтобы выстоять в самые чудовищные периоды ее жизни? Кто ей помог бороться со смертельной болезнью? Почему Светлана Крючкова не считает себя победительницей? В фильме участвуют: Светлана Крючкова, Михаил Боярский, Сергей Снежкин, Николай Фоменко, Александр Адабашьян, Олег Меньшиков и другие.

"ТВ Центр", 21 июня, 10:30

Адреналин как лекарство

Евгений Миллер и Кристина Асмус предстанут перед зрителями в новом остросюжетном детективе "Герой по вызову". Врач-невролог Иван Лутошин узнаёт, что у него неоперабельная опухоль мозга и жить ему осталось недолго. Не желая дожидаться мучительного конца, Лутошин решает покончить жизнь самоубийством. Но случайный знакомый, оперуполномоченный полиции Туманов, предлагает ему поучаствовать в смертельно опасных операциях по поимке бандитов. Помогая Туманову, Лутошин знакомится со следователем Елизаветой Леоновой и вызывает у неё симпатию. Пройдя очередное обследование, Лутошин узнаёт, что опухоль замедлила рост: он делает вывод, что она перестаёт расти, когда возникает реальная угроза жизни. И теперь, чтобы выжить, ему нужно постоянно совершать настоящие подвиги.

НТВ, с 15 июня, 21.35

"Мой "Реквием" меня тревожит"...

"Реквием" Джузеппе Верди в исполнении Виттории Йео, Элины Гаранча, Франческо Мели и Ильдара Абдразакова - на "России К". Дирижер Риккардо Мути. С творчеством композитора Мути не расстаётся всю жизнь, ведь свою блистательную карьеру дирижёр начал в 1969 году с "Разбойников" Джузеппе Верди. И даже написал книгу "Verdi, l'italiano". Манера дирижирования Мути, с одной стороны, очень строгая, а с другой - эмоциональная, что соответствует его итальянскому темпераменту. Познакомиться с игрой маэстро, или же услышать вновь, смогут зрители "России К". Концерт, на котором сыгран "Реквием", проходил во Дворце фестивалей в Баден-Бадене в 2019 году.

"Россия К", 21 июня, 22:10

Встретились Гарик с Тимуром...

С 19 июня на ТНТ - "ХБ-2": жесткое, смешное и откровенное комедийное шоу. Оно вернулось на телеэкран, спустя семь лет. В своих скетчах, сценарии для которых написал Семен Слепаков, комики переплетают жесткую действительность с вечными темами. "По концентрации черного юмора второй сезон переплюнул даже первый", - обещает канал. В шоу - и Гарик Харламов, и Тимур Батрутдинов, и другие известные личности, например, одна из серий будет посвящена комику Сергеичу, на чью жену положит глаз Тимур. В новых скетчах снова сюжеты на грани, немного странноватые герои, абсурдные решения и качественная картинках. Гарик и Тимур познакомят зрителей с новыми персонажами: детективом Батруччо, Человеком-Справедливостью, семейством Мухиных, проктологами-контрабандистами, суперагентом Бомжом 0.5, русскими полярниками и их норвежскими коллегами, Робоментом и многими другими! Знакомые персонажи также вернутся: Игорь Муравьедов и его убийственные уроки выживания, Король и его любимый рыцарь, Доктор Фу и его противостояние с Мегачелом. "ХБ-2" продолжит показывать жизнь Гарика и Тимура вне кадра. И если вы думаете, что с момента выхода первого сезона их отношения не поменялись… то вы правы.

ТНТ, с 19 июня, 22:00

Домохозяйка, она же - киллер

Премьера сериала "Надежда", режиссера Елены Хазановой с Викторией Исаковой в главной роли состоялась в 2019 году на Московском международном кинофестивале в программе сериалов "Первая серия". Роль - нетипичная для Исаковой, тем более, что в предыдущем фильме Хазановой, который уже увидели зрители, актриса сыграла чемпионку мира по фридайвингу. А тут ее героиня - дома заботливая жена и мать, а выходя за дверь становится безжалостным киллером. Причина такого раздвоения кроется в прошлом Надежды, в 90-х, поделивших жизнь на "до" и "после". Устав вести двойную игру, героиня готова всеми силами сражаться за свободу.

Start, 18 июня

Робот, будь человеком!

Фото: Предоставлено ТНТ.

На ТНТ - премьера фантастической комедии "Проект "Анна Николаевна" со звездой "Реальных пацанов" Зоей Бербер в роли андроида-полицейского. В сериале снялись Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Маруся Климова, Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и другие. Премьера сериала состоялась на КиноПоиске, однако это - не просто появление проекта на цифровом ресурсе - киноплатформа открыла им линейку своего оригинального контента. То, что такой проект продан на федеральный канал - означает начало новой эры в отечественном медиамире. "Проект "Анна Николаевна" - первый на нашем телевидении сериал, ловит преступников в котором девушка - робокоп, созданная в недрах российской научной лаборатории.

ТНТ, 15 июня, 21:00

Десять негритят: версия 2020

15 июня на видеосервисе Wink состоится эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера "Их было десять" - современной адаптации шедевра Агаты Кристи "Десять негритят". Все шесть эпизодов мини-сериала появятся на Wink в один день. Сериал снял режиссер Паскаль Ложье, автор хорроров "Мученицы" и "Страна призраков". Съемки сериала проходили в живописных местах Гваделупы на Карибских островах, а также на юге Франции. Пять женщин и пятеро мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на тропическом острове, отрезанном от всего мира. Вскоре их одного за другим начинают убивать страшными и мистическими способами, заставляя мучительно гадать - кто же убийца? Ответ не так очевиден, как казалось раньше.

Wink, 15 июня

Своя территория

Третий сезон американского сериала "Йеллоустоун" (Yellowstone) появится в России на день позже его выхода в мире. Мировая премьера - 20 июня. В новом сезоне 10 эпизодов. Продолжение полюбившейся зрителям истории о ранчо семьи Даттон от шоураннера Тейлора Шеридана ("Ветреная река") с Кевином Костнером в главной роли. Йеллоустон - первый в мире национальный парк, одно из самых посещаемых мест в США. Но здесь, на границе цивилизации, происходит много такого, чего не видят туристы. Семья Даттон владеет огромным ранчо, сопредельным с территорией парка. На их землю претендует и сам парк, и индейская резервация, и жадные застройщики. В новом сезоне они продолжат бороться со всеми недоброжелателями, чтобы сохранить свою территорию.

КиноПоиск HD: 21 июня

Странные супергерои

Второй сезон сериала "Роковой патруль" (Doom Patrol) - также на КиноПоиске, и тоже сутки спустя после мировой премьеры (она - 25 июня). В этом сезоне американского сериала - 4 эпизода. По жанру - боевик и драма, сериал основан на комиксах DC об одноименной команде супергероев, каждый из которых когда-то пережил тяжелую травму, наделившую их сверхспособностями. Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, психопатка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего - сумасшедший учёный. Самые странные супергерои-неудачники во втором сезоне саги продолжат искать новый смысл жизни и воевать за спасение мира.

КиноПоиск HD, 26 июня

Тулунский маньяк и его жертвы

В рамках нон-фикшн цикла "Прирожденные убийцы" на онлайн-платформе PREMIER вышел фильм "Тулунский маньяк. Пленницы кожаного мешка" - о том, почему в 40-тысячном городе Тулуне 30 лет искали маньяка. С 2001 по 2012 годы он совершил десятки преступлений: официально признался в 25 изнасилованиях, но следователи считают, что жертв было не меньше 50. Двух девушек он убил. Маньяка арестовали в январе 2019 года практически случайно. Сейчас он ожидает суда. Впервые фильм о маньяке показан глазами его жертв. Они с открытыми лицами, не боясь ничего, рассказывают эту историю.

Фильм бесплатно доступен по ссылке: https://premier.one/show/12815