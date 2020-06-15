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15.06.2020 18:54
Рубрика: Власть

ЦИК опубликовал рекомендации по профилактике COVID при голосовании по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком обнародовал рекомендации для участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое комиссия разработала совместно с Роспотребнадзором для избиркомов, голосующих граждан, наблюдателей и СМИ.
Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС
Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС

Самые подробные инструкции получили участковые избирательные комиссии (УИК) на местах. Им предписано снабдить участки для голосования средствами индивидуальной защиты, антисептиками, нанести разметку на полу для соблюдения дистанции в 1,5 - 2 метра, а также разместить входы и выходы в помещение таким образом, чтобы потоки людей не пересекались.

Члены комиссий должны работать в масках, причем менять их следует не реже одного раза в три часа. Все процедуры следует проводить бесконтактно. Например, член УИК не должен брать в руки документы граждан, бюллетень они должны брать из стопки сами.

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Самим голосующим выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Им также по возможности рекомендовано находиться в помещении участка не более 15 минут. При этом запрещены любые контакты и прием пищи.

Большое внимание в рекомендациях уделяется равномерному распределению потоков людей в дни голосования. Комиссии будут рекомендовать гражданам время и дату для визита на участок, но проголосовать можно будет в любое удобное время с 25 июня по 1 июля.

Помещения для голосования будут регулярно проветривать и дезинфицировать. Во время санитарной обработки председатель УИК обязан в присутствии наблюдателей обеспечить сохранность избирательной документации.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Отдельная процедура разработана для выездного голосования. Члены УИК должны будут использовать защитные халаты, маски и перчатки, дезинфицировать все поверхности, к которым они прикасаются в домах граждан. И ни в коем случае не входить внутрь жилища. Каждый голосующий на дому получит индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявления, маской, перчатками, антисептиком и одноразовой ручкой. Свой документ он должен показать на расстоянии и приспустить маску, чтобы члены комиссии смогли его идентифицировать. Заполнять бюллетень следует в квартире. А сам ящик для голосования комиссия предварительно поставит у входной двери.

Наблюдатели и журналисты также обязаны соблюдать меры безопасности - мыть руки, носить маски, держать дистанцию - будь то голосование на участке или на дому. ЦИК и Роспотребнадзор также советуют им приносить свои письменные принадлежности и не пользоваться чужими.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию назначено на 1 июля. Участки откроются 25 июня - для удобства и безопасности граждан. В любой из этих дней можно проголосовать на дому, для этого достаточно обратиться в свою участковую комиссию. Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могут проголосовать дистанционно, через интернет. Заявления принимаются на едином портале госуслуг и сайте mos.ru (для москвичей) до 14.00 21 июня. В те же сроки можно подать заявление для голосования на любом удобном участке по системе "Мобильный избиратель".

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