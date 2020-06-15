Допустимо ли привыкание к информационной травле судей

Высшая квалификационная коллегия судей России 17 июня рассмотрит вопрос о привлечении краснодарской судьи Елены Хахалевой к дисциплинарной ответственности - якобы из-за прогулов. Дисциплинарная комиссия Совета судей считает, что она нарушила трудовую дисциплину. При этом СМИ отмечали, что Хахалева в это время по служебным заданиям руководства краевого суда выезжала в Москву, а также давала пояснения по тиражируемым вокруг ее имени громким обвинениям. У опрошенных экспертов нет сомнений, что это продолжение начавшейся еще три года назад информационной атаки, цель которой лишить мантии "несгибаемую судью". Аналитики не раз отмечали, что вбросы фейков в отношении судьи Хахалевой и в целом Краснодарского краевого суда были организованы крупной бизнес-структурой после того, как были вынесены решения, противоречащие интересам коммерсантов. Впоследствии они были оставлены в силе Верховным судом России, что подтверждает полную законность и объективность принятых решений.

В марте 2020 года Елена Хахалева даже обратилась с открытым письмом к главе государства, где обратила внимание на проблему информационной травли. "Новые технологии и новые СМИ (особенно интернет-СМИ, телеграмм-каналы и сайты, не имеющие официальных лицензий или зарегистрированные вне пределов РФ) фактически работают вне правового поля России, чем и пользуются заказчики грязных кампаний, - цитировали ее слова СМИ. - В таких условиях их крайне сложно привлечь к ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и клевету в отношении судьи. Зато после таких "информационных атак" в отношении судей непременно начинаются проверки, после которых их вынуждают уволиться".

Даже Общественная палата России после этого случая обратилась к председателю Госдумы с предложением разработать закон о защите судебной системы от негативного давления с использованием клеветы в интернете. Сейчас судье из Краснодара ставят в вину выезды в Москву в служебное время, пишут СМИ. Причем начиная с 2016 года, когда краевой суд возглавлял сначала Александр Чернов, затем в статусе и.о. оказался Александр Пятигора.

Если заказчики информационных атак против Хахалевой победят, не станет ли это сигналом, что "схема рабочая" - для желающего нужных решений крупного бизнеса и криминала?

- Логично, что все поездки судьи обязательно согласовываются с руководителем. В данном случае - с тогдашним председателем краевого суда Черновым. Но его дисциплинарная комиссия не опросила. Спрашивается, почему? - задает риторический вопрос первый зампредседателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России, кандидат юридических наук Артем Кирьянов. - Очень цинично - сперва забросали фейками, а теперь обвиняют в том, что судья решилась на них отвечать перед федеральными органами. А ведь она сознательно пошла в открытое противостояние с теми, кто пытался шантажировать Фемиду. Думаю, ей было непросто давать многочисленные разъяснения, несколько лет быть "под лупой" надзорных и следственных органов, ведь историю раздули на всю страну. Но она защищала честь судейской системы.

В качестве примера СМИ приводят такой случай: в одной из вменяемых ей как прогул поездок в декабре 2016 года Хахалева находилась на съезде судей России, где была избрана членом Совета судей. Съезд - высший орган судейского сообщества страны, с приветственным словом к которому обратился лично глава государства. При этом командировка оформлена не была. Пример демонстрирует практику служебных поездок, сложившуюся в те годы в Краснодарском краевом суде. Это нормальная практика - при отсутствии на рабочем месте судьи должны принять меры к извещению об этом непосредственного руководителя.

И это не единственная нестыковка. Во-первых, слишком уж быстро и непублично рассматривается это дело. Очень похоже на информационную атаку на Хахалеву три года назад. Во-вторых, заседание дисциплинарной комиссии было назначено на 10 марта, когда сама судья лежала на стационарном лечении в больнице. Несмотря на отсутствие необходимости в поспешном рассмотрении (напомним, речь идет о якобы дисциплинарных проступках четырехлетней давности), вопрос не отложили, рассмотрев без ее участия. Сразу же после снятия ограничений самоизоляции дело вновь запустили в оборот.

- Из-за режима самоизоляции суды работали с существенными ограничениями, я сама перенесла коронавирусную инфекцию и вышла на работу только на прошлой неделе. Понимая, что к заседанию Высшей квалификационной коллегии по моему вопросу нужно подготовиться заранее и основательно, написала заявление на отпуск без содержания, чтобы поехать в Москву и изучить материалы дисциплинарной комиссии, - сообщила сама Хахалева. - Ожидалось, что вопрос будет рассмотрен на плановом заседании в июле. Отпуск руководство согласовало лишь на три дня, с 15 по 17 июня. И тут же стало известно, что вопрос будет рассмотрен на внеплановом заседании 17 июня. Об этом мне сообщили по телефону уже после окончания "короткого" рабочего дня 11 июня, перед праздничным выходным. То есть на подготовку к заседанию остается один день - вторник, поскольку в понедельник мне только выдадут материалы для ознакомления.

Согласимся, участник заседания должен вникнуть в документы, подготовить свои аргументы, может быть, проконсультироваться. К чему такая спешка в рассмотрении дела, которое не является безотлагательным? Ответ, как кажется, очевиден.

Возможно, мы бы и не обратили внимания на это дело (к сожалению, всю историю человечества те, кто не в ладах с законом, пытались сделать суд менее независимым, если у них была такая возможность), если бы не одно обстоятельство - случай может стать опасным прецедентом. Невольно возникает вопрос: если заказчики информационных атак против Хахалевой победят, не станет ли это сигналом, что "схема рабочая" - для желающего нужных решений крупного бизнеса и криминала? Зачем прибегать к радикальным мерам, если несговорчивого судью можно убрать при помощи информационных атак? Допустим, коррупция устраняет одного судью, а здесь можно запугать многих - никто не хочет, чтобы его имя незаслуженно "полоскала" вся страна. Это в конечном итоге может ударить по авторитету судебной системы России.

Конечно, история касается не только судьи Хахалевой - речь о явлении. Нельзя сбрасывать со счетов доказательства того, что тиражируемые три года обвинения в адрес судьи оказались фейками. И поэтому новые обвинения должны быть рассмотрены максимально непредвзято, с соблюдением разумных сроков и, конечно, компетентно. Общество требует справедливости, только и всего. А владельцы сайтов и медиаканалов, тиражирующих "заказуху", должны понимать свою ответственность за участие в информационной травле.