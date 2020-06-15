Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе

Во время обстрела территории Луганской народной республики взорвался миномет украинских силовиков. Мощный взрыв прогремел у линии соприкосновения в Донбассе. В результате погибли двое представителей вооруженных сил Украины и еще двое солдат получили ранения.

Тела погибших были экстренно вывезены с позиций в неизвестном направлении. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, речь идет о миномете "Молот", чье низкое качество, а также ненадлежащее обслуживание в очередной раз привели к небоевым потерям, пишет РИА Новости.

Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан концерном "Укроборонпром" на основе советского миномета 2Б11. Он поступил на вооружение армии Украины в 2016 году. С этого времени не раз сообщалось о взрывах "Молота", в результате которых гибли и получали ранения военнослужащие ВСУ.