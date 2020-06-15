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15.06.2020 22:38
Рубрика: В мире

Эксперт: Коронавирус в Пекине более заразный, чем в Ухане

Текст: Юрий Когалов
Коронавирус, вспышка которого произошла в Пекине, может быть более заразным, чем тот, что был выявлен в Ухане. Такое мнение выразил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.
Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

По его словам, которые приводит Global Times, его позиция основана на том, что всего за четыре дня в столице было зарегистрировано 79 случаев инфицирования. "Это свидетельствует о том, что коронавирус чрезвычайно заразен, может быть, более заразен, чем вирус, обнаруженный в Ухане", - отметил ученый.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Пекин ввел "режим военного времени" во всем городе

По мнению экспертов из Пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний, вирус мог быть завезен из Европы. На это указывает последовательность генома штамма коронавируса, образец которого был взят на крупнейшем в городе оптовом рынке "Синьфади", где была отмечена вспышка, и изучен специалистами. Впрочем, он намерены сравнить его с образцами, взятыми у заболевших, чтобы подтвердить свою версию.

Ян Чжаньцю напомнил, что мутация вируса занимает длительное время, этот период может занимать как 2-3 года, так и 20 лет. Поэтому выявление генотипов может рассказать о том, откуда пришел вирус.

Напомним, ранее на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади" произошла вспышка коронавируса. Власти столицы предупредили об очень высоком риске распространения COVID-19. Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань со своей стороны призвала к "самым строгим эпидемиологическим расследованиям" на рынке и вокруг него, а также к "тщательному отслеживанию источников" инфекции для сдерживания заражения.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
В китайском Баодине ввели военное положение из-за COVID-19

Власти Пекина ввели во всех 7120 жилых микрорайонах города "режим военного времени". По состоянию на понедельник, было проверено порядка 200 тысяч человек. Согласно последним данным, инфицировано 79 человек, все они госпитализированы.

Ян Чжаньцю выразил уверенность, что с этой вспышкой удастся оперативно справиться, поскольку Китай накопил богатый опыт в области предотвращения эпидемий. Однако, по его словам, новые случаи заражения создают трудности в вопросе создания вакцины, поскольку разрабатываемое средство может быть менее эффективным по отношению к определенным генотипам коронавируса.

Что касается путей импорта COVID-19 в Пекин, то эксперт полагает, что он мог попасть в столицу КНР в сельхозпродукции (мясе или птице), которую обрабатывали инфицированные коронавирусом люди.

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