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15.06.2020 17:11
Рубрика: Экономика

Льгота для чипа

Электронике могут снизить НДС до нуля
Текст: Ирина Алпатова
Минпромторг предлагает установить нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для российской электроники. Это позволит сделать российскую радиоэлектронную продукцию конкурентной по цене по сравнению с импортной. Многие страны используют обнуление или понижение НДС для поддержки высокотехнологичных компаний, говорят в пресс-службе минэкономразвития, которое согласно с предложенной мерой. В Китае, например, этот налог равен 0%, в Южной Корее снижен до 10%. В министерстве считают, что аналогичные меры поддержки в России могут существенно усилить темпы инвестиций в производство российской радиоэлектронной продукции.
Доля российской электроники к 2030 году должна достичь 59%. Фото: EPA Доля российской электроники к 2030 году должна достичь 59%. Фото: EPA
Доля российской электроники к 2030 году должна достичь 59%. Фото: EPA

"Не секрет, что большая часть оборудования производится с использованием импортных электронных компонентов. Парадокс - ввозить в Россию готовую аппаратуру можно с нулевыми пошлинами, а компоненты для ее производства в РФ - с пошлинами до 5%, что также влияет на конечную цену", - говорят в минпромторге. Нулевая ставка НДС, а также отмена ввозных пошлин на комплектующие смогут создать равные условия для ценовой конкуренции российской и зарубежной продукции.

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Обнулить НДС предлагается только на товары из Единого реестра радиоэлектронной продукции. Это перечень электроники, которая гарантированно является российской. Сейчас в реестр входят стиральные машины и духовые шкафы, компьютеры и комплектующие, радиосистемы и многое другое - всего более 900 позиций.

Но ограничение единым реестром может создать сложности, предупреждают в Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Некоторые крупные производственные заказы распределяются и выполняются параллельно российскими и зарубежными подрядчиками. Часть технологических операций, выполняемых ими, может быть отнесена к электронной промышленности, а другая часть, например, металлообработка, не будет отнесена. Это означает, что придется организовать раздельный учет затрат и входящего НДС для каждого наименования продукции и для каждой партии, что фактически исключит автоматизацию учета НДС и сделает невозможной автоматизацию проверок Федеральной налоговой службы, опасаются в ассоциации.

Организация такого раздельного учета потребует от компаний дополнительных затрат, признают в минпромторге. Кроме того, минфин выступает против обнуления НДС. "В условиях экономического спада нулевая ставка НДС повлечет недопоступление возможных доходов в бюджет. По нашим оценкам, около 29 млрд рублей в год. Но нужно выбирать - либо мы делаем рывок, как поручено президентом, напрягаемся и забираем большую часть внутреннего рынка, либо ничего не предпринимаем и сетуем на жизнь", - подчеркивают в минпромторге.

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В январе 2020 года была принята стратегия развития радиоэлектронной промышленности. К 2030 году планируется увеличить долю гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции до 88%. Доля российской электроники должна составлять не менее 59%.

Сейчас минпромторг готовит ряд мер, направленных на поддержку и развитие электронной промышленности. Среди них - запрет на госзакупки импортной электроники. Они будут возможны только с разрешения министерства. Также совместно с минфином прорабатывается вопрос установления пониженных тарифов для отчислений в социальные фонды. Такие меры уже действуют для разработчиков программного обеспечения.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минпромторг Правительство Минфин Правительство Минэкономразвития

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