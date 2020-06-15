ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году

ФНС вернула самозанятым 1,3 млрд руб налогов за 2019 год, заявил глава ведомства Даниил Егоров на совещании президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Общая сумма уплаченных налогов составляет полтора млрд рублей. Мы уже перечислили миллиард триста. Осталось 200 млн. Как только люди привяжут к карточке приложение "Мой налог", мы сразу эти выплаты произведем", - сказал Егоров.

Он подчеркнул, что выплаты самозанятым начались 1 июня. Также в этот день им были начислены бонусы на уплату налогов в 2020 году. Всего мера поддержки коснулась более 730 тысяч человек.

"Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.

Отдельно он напомнил, что самозанятые наравне с малым и средним бизнесом получили доступ к госзакупкам, льготным кредитам и льготной аренде. По его словам, люди пользуются предоставленными возможностями.