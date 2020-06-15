Фонд ОМС подготовил рекомендации для хроников при выходе из самоизоляции

"Несмотря на снятие режима самоизоляции в ряде регионов, опасность заражения COVID-19 все еще велика, - предостерегает эксперт ВСС Сергей Шкитин. - Существенным остается число ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19. Следует помнить, что хроническим больным нельзя забывать о плановом лечении своих заболеваний, а в случае возникновения проблем с получением специализированной медицинской помощи - следует обращаться в свою страховую медицинскую организацию, где пациенту обязаны помочь в случае нарушения его прав".
Пациенты с хроническими заболеваниями, ослабляющими иммунитет, находятся в группе риска по заражению коронавирусной инфекцией. Также у них более высока вероятность развития осложнений при заболевании COVID-19.
- Сердечно-сосудистой системы - опасность развития декомпенсированной сердечной недостаточности;
- Дыхательной системы - опасность развития тяжелой пневмонии с острой дыхательной недостаточностью;
- Эндокринной системы - опасность развития воспалительного процесса, что обусловливает более тяжелое течение инфекционных заболеваний с присоединением вторичной бактериальной микрофлоры и развитием осложнений;
- Онкологическими заболеваниями - организм более восприимчив к COVID-19 и увеличивает риск тяжелого течения вирусной инфекции;
- Иммунодефицитными состояниями - организм может оказаться не в состоянии подавить возбудителя COVID-19;
- Лежачие больные с хроническими заболеваниями - у больных может развиться гипостатическая пневмония, что усугубит течение COVID-19 и увеличит вероятность развития вирусной пневмонии;
- Больные с почечной недостаточностью - у больных может усугубиться течение почечной, печеночной, дыхательной недостаточности и другие заболевания и осложнения. Кроме того, больные, находящиеся на гемодиализе, являются иммунокомпрометированными, то есть с пониженным иммунитетом.
1. Использовать защитные маски и перчатки при выходе из дома и возможных контактах с людьми;
2. Избегать массовых скоплений людей;
3. Использовать отдельную посуду и избегать употребления пищи на улице;
4. Оставлять верхнюю одежду и обувь в коридоре. Дезинфицировать принесенные с улицы вещи;
5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривать и кварцевать помещение;
6. Если в доме проживают люди с симптомами ОРВИ, нужно минимизировать контакты, проветривать и кварцевать помещение 2 - 3 раза в день;
7. Соблюдать периодичность диспансерного наблюдения у лечащего врача и следовать его рекомендациям.
Для хронических больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы:
- Проводить регулярные занятия гимнастикой;
- Контролировать артериальное давление и пульс 2 - 4 раза в день.
Для хронических больных с заболеваниями дыхательной системы:
- Исключить контакт с домашними животными;
- Избегать применения дезинфицирующих средств с резкими запахами.
Для хронических больных с заболеваниями эндокринной системы:
- Контролировать уровень сахара в крови с периодичностью, рекомендованной лечащим врачом.
Для хронических больных с онкологическими заболеваниями:
- Соблюдение сроков плановых госпитализаций.
Для хронических больных с иммунодефицитными состояниями:
- Принимать назначенные лечащим врачом антиретровирусные препараты при ВИЧ-инфекции.
Для лежачих больных с хроническими заболеваниями:
- Обеспечить надлежащий уход пациентов (обтирание, перевороты туловища и конечностей);
- Делать гимнастику для лежачих больных, назначенную лечащим врачом.
Для больных с почечной недостаточностью:
- Если пациент постоянно нуждается в гемодиализе, проконсультироваться с лечащим врачом о необходимости регулярного проведения гемодиализа.
В случае прогрессирования хронических заболеваний и развития осложнений, а также в случае появления признаков простудного заболевания - рекомендовано вызвать участкового врача на дом, а при необходимости оказания экстренной помощи - скорую медицинскую помощь.
Граждане, застрахованные по ОМС, имеют право на получение медицинской помощи на дому, - напоминают в ФФОМС.