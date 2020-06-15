Фонд ОМС подготовил рекомендации для хроников при выходе из самоизоляции

Хронические больные должны продолжать соблюдать особые меры профилактики COVID-19 при выходе из режима самоизоляции, говорится в сообщении Фонда ОМС и Всероссийского союза страховщиков. Связано это с тем, что у таких пациентов часто снижен иммунитет.

"Несмотря на снятие режима самоизоляции в ряде регионов, опасность заражения COVID-19 все еще велика, - предостерегает эксперт ВСС Сергей Шкитин. - Существенным остается число ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19. Следует помнить, что хроническим больным нельзя забывать о плановом лечении своих заболеваний, а в случае возникновения проблем с получением специализированной медицинской помощи - следует обращаться в свою страховую медицинскую организацию, где пациенту обязаны помочь в случае нарушения его прав".

Пациенты с хроническими заболеваниями, ослабляющими иммунитет, находятся в группе риска по заражению коронавирусной инфекцией. Также у них более высока вероятность развития осложнений при заболевании COVID-19.

К "группе риска" относятся хронические больные с заболеваниями

- Сердечно-сосудистой системы - опасность развития декомпенсированной сердечной недостаточности;

- Дыхательной системы - опасность развития тяжелой пневмонии с острой дыхательной недостаточностью;

- Эндокринной системы - опасность развития воспалительного процесса, что обусловливает более тяжелое течение инфекционных заболеваний с присоединением вторичной бактериальной микрофлоры и развитием осложнений;

- Онкологическими заболеваниями - организм более восприимчив к COVID-19 и увеличивает риск тяжелого течения вирусной инфекции;

- Иммунодефицитными состояниями - организм может оказаться не в состоянии подавить возбудителя COVID-19;

- Лежачие больные с хроническими заболеваниями - у больных может развиться гипостатическая пневмония, что усугубит течение COVID-19 и увеличит вероятность развития вирусной пневмонии;

- Больные с почечной недостаточностью - у больных может усугубиться течение почечной, печеночной, дыхательной недостаточности и другие заболевания и осложнения. Кроме того, больные, находящиеся на гемодиализе, являются иммунокомпрометированными, то есть с пониженным иммунитетом.

Общие рекомендации

1. Использовать защитные маски и перчатки при выходе из дома и возможных контактах с людьми;

2. Избегать массовых скоплений людей;

3. Использовать отдельную посуду и избегать употребления пищи на улице;

4. Оставлять верхнюю одежду и обувь в коридоре. Дезинфицировать принесенные с улицы вещи;

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривать и кварцевать помещение;

6. Если в доме проживают люди с симптомами ОРВИ, нужно минимизировать контакты, проветривать и кварцевать помещение 2 - 3 раза в день;

7. Соблюдать периодичность диспансерного наблюдения у лечащего врача и следовать его рекомендациям.

Рекомендации по группам риска

Для хронических больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы:

- Проводить регулярные занятия гимнастикой;

- Контролировать артериальное давление и пульс 2 - 4 раза в день.

Для хронических больных с заболеваниями дыхательной системы:

- Исключить контакт с домашними животными;

- Избегать применения дезинфицирующих средств с резкими запахами.

Для хронических больных с заболеваниями эндокринной системы:

- Контролировать уровень сахара в крови с периодичностью, рекомендованной лечащим врачом.

Для хронических больных с онкологическими заболеваниями:

- Соблюдение сроков плановых госпитализаций.

Для хронических больных с иммунодефицитными состояниями:

- Принимать назначенные лечащим врачом антиретровирусные препараты при ВИЧ-инфекции.

Для лежачих больных с хроническими заболеваниями:

- Обеспечить надлежащий уход пациентов (обтирание, перевороты туловища и конечностей);

- Делать гимнастику для лежачих больных, назначенную лечащим врачом.

Для больных с почечной недостаточностью:

- Если пациент постоянно нуждается в гемодиализе, проконсультироваться с лечащим врачом о необходимости регулярного проведения гемодиализа.

В случае прогрессирования хронических заболеваний и развития осложнений, а также в случае появления признаков простудного заболевания - рекомендовано вызвать участкового врача на дом, а при необходимости оказания экстренной помощи - скорую медицинскую помощь.

Граждане, застрахованные по ОМС, имеют право на получение медицинской помощи на дому, - напоминают в ФФОМС.