Глава ФНС рассказал, как работают меры поддержки бизнесу

Новости

Под Ярославлем у пяти сотрудников "скорой" выявлен COVID-19 18:59
Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом 18:51
В Петербурге нашли дом с окнами из стеклянных кирпичей 18:50
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице 18:46
Отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников 18:30
Испания приняла первых иностранных туристов 18:28
ОДКБ: Угрозы безопасности нарастают по всем направлениям 18:25
Под Белгородом помощникам нелегальных мигрантов вынесли приговор 18:25
В Орле осудили продававших места на кладбищах взяточников 18:12
Для тестирования на коронавирус предложили использовать биочип 18:06
Премьер-министр Киргизии подал в отставку 18:04
Осквернившему памятник британцу дали 14 суток заключения 18:03
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году 18:00
Любимова: Кинотеатры откроются, когда риск для людей будет минимальным 17:59
Возбуждено дело по факту стрельбы в инспекторов ДПС на Ленинском проспекте 17:59
Мантуров: Господдержка станкопрома за 5 лет составила 7,5 млрд рублей 17:49
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от "Газпрома" 17:45
В КЧР заболевшие студенты COVID-19 студенты получат 10 тыс рублей 17:36
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня 17:32
Москва может недополучить до 600 млрд рублей доходов в казну 17:30
РЖД назначит дополнительные поезда "Сапсан" на выходные 17:30
Покупатель заплатил за BMW, но не приходил за ним до самой смерти 17:29
В Саранске осудили мужчину, пытавшегося выбросить с балкона младенца 17:25
Новый Nissan X-Trail оказался максимально непохожим на предшественника 17:16
"Уральские авиалинии" получат кредит на 400 миллионов рублей 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 17:47
Рубрика: Экономика

Глава ФНС рассказал, как работают меры поддержки бизнесу

Текст: Елена Манукиян
Помощь малому и среднему бизнесу в виде выплат и отсрочки платежей по налогам и страховым взносам оказана на общую сумму около 756 млрд рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на совещании президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Даниил Егоров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Даниил Егоров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Даниил Егоров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Он подчеркнул, что принятые меры работают и помогают компаниям возобновить свою деятельность. По словам главы ФНС, многим из них уже удалось восстановить доход до 95% от февральских показателей.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин сравнил поддержку бизнеса с мобилизацией промышленности в годы войны

Егоров напомнил об основных мерах поддержки, которые были предоставлены предпринимателям. Так, снижение ставок по страховым взносам позволило им сохранить в обороте в общей сложности 283 млрд рублей. Всего под эту меру попали 6 млн компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу. С 1 апреля сумма выплат в страховые фонды для них составляет 15% от заработной платы работников, а это - в два раза меньше, чем было ранее. Как заметил руководитель налоговой службы, теперь эта мера постоянная.

"Соответственно она поможет не только пережить сложный период компаниям и индивидуальным предпринимателям, но также распространиться на вновь открывшиеся организации", - сказал он.

Фото: Istock
С чего начать малый бизнес после пандемии

Егоров подчеркнул, что более 243 млрд рублей сохранили представители бизнеса за счет отсрочки платежей по налогам и страховым взносам, еще 100 млрд остались в обороте предпринимателей, благодаря освобождению от уплаты налогов во втором квартале 2020 года. Последняя мера коснулась 2 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, а также распространилась на некоммерческие организации.

Также, по словам главы ФНС, 42 млрд рублей переведено бизнесу на сохранение занятости в апреле. Он отметил, что деньги пошли на выплату заработной платы 3,5 млн человек. Еще 25 млрд рублей уже выплачены тем предпринимателям, которые отказались от сокращения работников в мае.

"Эта программа очень серьезно востребована и будет продолжаться до конца июня", - сказал Егоров.

Экономика Бизнес Правительство Минфин ФНС Пандемия коронавируса COVID-19 Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
Стрелявший в инспекторов ДПС злоумышленник умер в больнице
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки