Глава ФНС рассказал, как работают меры поддержки бизнесу

Помощь малому и среднему бизнесу в виде выплат и отсрочки платежей по налогам и страховым взносам оказана на общую сумму около 756 млрд рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на совещании президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он подчеркнул, что принятые меры работают и помогают компаниям возобновить свою деятельность. По словам главы ФНС, многим из них уже удалось восстановить доход до 95% от февральских показателей.

Егоров напомнил об основных мерах поддержки, которые были предоставлены предпринимателям. Так, снижение ставок по страховым взносам позволило им сохранить в обороте в общей сложности 283 млрд рублей. Всего под эту меру попали 6 млн компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу. С 1 апреля сумма выплат в страховые фонды для них составляет 15% от заработной платы работников, а это - в два раза меньше, чем было ранее. Как заметил руководитель налоговой службы, теперь эта мера постоянная.

"Соответственно она поможет не только пережить сложный период компаниям и индивидуальным предпринимателям, но также распространиться на вновь открывшиеся организации", - сказал он.

Егоров подчеркнул, что более 243 млрд рублей сохранили представители бизнеса за счет отсрочки платежей по налогам и страховым взносам, еще 100 млрд остались в обороте предпринимателей, благодаря освобождению от уплаты налогов во втором квартале 2020 года. Последняя мера коснулась 2 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, а также распространилась на некоммерческие организации.

Также, по словам главы ФНС, 42 млрд рублей переведено бизнесу на сохранение занятости в апреле. Он отметил, что деньги пошли на выплату заработной платы 3,5 млн человек. Еще 25 млрд рублей уже выплачены тем предпринимателям, которые отказались от сокращения работников в мае.

"Эта программа очень серьезно востребована и будет продолжаться до конца июня", - сказал Егоров.