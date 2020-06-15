Греческие музеи снова начнут принимать посетителей с 15 июня

Музеи открываются в Греции 15 июня после трех месяцев карантина. Все учреждения культуры страны были закрыты 13 марта из-за коронавируса.

По словам премьера Кириакоса Мицотакиса, это второй важный шаг в возобновлении работы культурной инфраструктуры страны. Ему предшествовало открытие археологических памятников, "которые были образцом в обеспечении максимальной защиты сотрудников и посетителей от COVID-19", - цитирует РИА Новости заявление минкультуры.

После открытия все музеи обязаны выполнять протоколы безопасности и гигиены. Гости должны соблюдать дистанцию и использовать защитную маску, кроме того рекомендуется использовать электронный билет, чтобы можно было максимально контролировать поток посетителей.

Также с 15 июня в Греции возобновят работу тренажерные залы и фитнес-центры, парки развлечений, заработают аэропорты Афин и Салоников - они начнут принимать рейсы из нескольких стран, где улучшилась эпидемиологическая ситуация. Откроются также сезонные отели.