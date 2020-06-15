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15.06.2020 14:06
Рубрика: Культура

Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере

Текст: Сусанна Альперина
Чудны переплетения сериального и киномира. Пока Елена Хазанова и команда видеосервиса Start представляли в Сети на специальном показе для прессы сериал "Надежда" с Викторией Исаковой в роли женщины-киллера (выходит 18 июня), пришла новость о том, что режиссер будет снимать еще один проект с той же актрисой. А еще - с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Продюсер у двух проектов тоже один - Ольга Данова.
Чулпан Хаматова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Чулпан Хаматова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Чулпан Хаматова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Команда готовится к съемкам первого женского триллера под названием "ОНИ", исследующего тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми "инцелами". Для справки: инцелы (от англ. involuntary celibacy) - это реально существующее радикальное интернет-сообщество мужчин, зародившееся в Америке в конце 1990-х, но быстро набирающее популярность за ее пределами. Объединенные идеей вынужденного целибата и ненавистью к женщинам, инцелы обвиняют их во многих вещах, предлагая идеологические манифесты, состоящие из правил лишения свободы выбора женщин. Представители сообщества инцелов за последние несколько лет совершили пять терактов в Канаде, Америке и Германии. В России уже несколько лет существуют похожие сообщества, количество членов которых достигает 500 тысяч человек. Об этом напоминают создатели нового проекта в своем релизе - а именно компания "Планета-Информ". Ее глава Дмитрий Литвинов - сопродюсер сериала.

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Картина, в которой сыграют Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, расскажет о трех успешных женщинах, каждая из которых становится лауреатом престижной премии "Персона года" в номинациях: "Актриса", "Филантроп" и "Спортсменка". Но премия приносит им не только признание и почет. Едва призовые статуэтки успевают занять место в их доме, как героини получают анонимное требование от человека, скрывающегося под именем Саваоф, публично рассказать о себе правду. Ведь у каждой из них есть свои "скелеты в шкафу".

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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"В фильме незримо присутствует еще один неуловимый персонаж - интернет. Социальные сети, наши телефоны, окошко камеры в компьютере. Это иллюзорное чувство, что мы контролируем нашу жизнь. Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной силе", - комментирует сценарий своей будущей картины Елена Хазанова.

Съемки картины планируют начать осенью, релиз намечен на 2022 год.

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