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15.06.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Созвонимся в "Яндексе"

Российский IT-гигант запустил простой и бесплатный сервис видеовстреч "Телемост"
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Вынужденный переход многих сотрудников на домашний режим работы показал, что удаленка - вполне реальная альтернатива ежедневному нахождению в офисе. Дело за малым - наладить оперативное общение работников с руководством и между собой.

Благодаря карантину взрывную популярность получил сервис Zoom, позволяющий быстро организовывать видеовстречи. Инициатору достаточно разослать будущим участникам ссылку, чтобы они могли в любой момент присоединиться к чату. Вслед за Zoom подтянулись и другие - например, Mail.ru Group и Skype.

Теперь настала очередь "Яндекса", который официально представил сервис видеовстреч под названием "Телемост".

Фото: istock
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Для работы сервиса не нужно отдельное приложение - запустить свой "телемост" для общения можно в Google Chrome и "Яндекс.Браузере" на сайте telemost.yandex.ru или в мобильных приложениях "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" для iPhone и Android.

Чтобы организовать видеобеседу, достаточно запустить, к примеру, приложение "Яндекс.Почта" на iPhone, нажать на кнопку "Создать видеовстречу", после чего автоматически скопируется в буфер ссылка для отправки друзьям.

Одновременно в таком "телемосте" могут участвовать до 35 человек. Для сравнения - сервис "Видеозвонки Mail.ru" вмещает до 100 участников, Skype - до 50, однако общая длительность бесед не может быть более 10 часов в день. У "Телемоста" же ограничений по времени нет.

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