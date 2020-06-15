Вынужденный переход многих сотрудников на домашний режим работы показал, что удаленка - вполне реальная альтернатива ежедневному нахождению в офисе. Дело за малым - наладить оперативное общение работников с руководством и между собой.

Благодаря карантину взрывную популярность получил сервис Zoom, позволяющий быстро организовывать видеовстречи. Инициатору достаточно разослать будущим участникам ссылку, чтобы они могли в любой момент присоединиться к чату. Вслед за Zoom подтянулись и другие - например, Mail.ru Group и Skype.

Теперь настала очередь "Яндекса", который официально представил сервис видеовстреч под названием "Телемост".

Для работы сервиса не нужно отдельное приложение - запустить свой "телемост" для общения можно в Google Chrome и "Яндекс.Браузере" на сайте telemost.yandex.ru или в мобильных приложениях "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" для iPhone и Android.

Чтобы организовать видеобеседу, достаточно запустить, к примеру, приложение "Яндекс.Почта" на iPhone, нажать на кнопку "Создать видеовстречу", после чего автоматически скопируется в буфер ссылка для отправки друзьям.

Одновременно в таком "телемосте" могут участвовать до 35 человек. Для сравнения - сервис "Видеозвонки Mail.ru" вмещает до 100 участников, Skype - до 50, однако общая длительность бесед не может быть более 10 часов в день. У "Телемоста" же ограничений по времени нет.