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"Яндекс" запустил конкурента Zoom. Звонить по видео можно без регистрации

Текст:   Антон Благовещенский
15.06.2020,  
12:49
Сервис "Телемост". Фото: Яндекс Сервис "Телемост". Фото: Яндекс
Сервис "Телемост". Фото: Яндекс

Компания "Яндекс" запустила собственный сервис видеовстреч под названием "Телемост". Общаться в нем компаниями можно без регистрации - достаточно отправить всем будущим участникам встречи ссылку, которая автоматически копируется в буфер обмена.

Сервис "Телемост". Фото: Яндекс

"Яндекс.Телемост" работает без собственного приложения - им можно пользоваться в браузерах Chrome и "Яндекс.Браузер", а также в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта". Позднее появится поддержка других браузеров и интеграция в другие продукты.

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В мобильном браузере Chrome сервис пока недоступен - пользователям предлагается воспользоваться приложением "Яндекс.Диск".

В звонке могут принимать участие до 35 человек. Ставший популярным во время самоизоляции сервис Zoom, также предлагающий групповые видеозвонки без регистрации, позволяет общаться одновременно 1000 участникам (на экран можно одновременно вывести только 50 видео).

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Такой же сервис есть и у Skype - участвовать в групповом видеозвонке могут до 25 человек. А "Видеозвонки.Mail.ru" поддерживают видеочаты численностью до 100 человек.

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