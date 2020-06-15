Новости

Королю Марокко сделали операцию на сердце 03:48
Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение 03:42
Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле 03:31
Инфекционист США: Страна вернется к нормальной жизни через год 03:28
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей 02:51
У двух россиян в Южной Корее подтвержден COVID-19 02:27
Греческие музеи снова начнут принимать посетителей с 15 июня 02:02
Власти Джорджии выберут наказание для полицейского стрелявшего в Брукса 01:45
Турция нанесла удары по позициям курдов в Ираке 01:35
Эксперты SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов 01:33
Взрослый и ребенок погибли после падения с гидроцикла в Тверской области 01:13
Более 20 полицейских пострадали в Лондоне во время беспорядков 00:49
Трамп изменит лозунг избирательной кампании из-за протестов и коронавируса 00:43
Сняты ограничения движения в Москве после завершения тренировки Парада 00:33
В Москве прошла тренировка перед Парадом Победы 00:23
Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе 00:22
Сирийская армия уничтожила десятки боевиков в провинции Идлиб 00:16
Сенатор Пушков высмеял главу МИД Украины за "наступательную дипломатию" 14.06.2020
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 14.06.2020
Один человек погиб и 18 ранены в результате землетрясения в Турции 14.06.2020
В Москве скорая помощь насмерть сбила женщину 14.06.2020
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ 14.06.2020
Три человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Минске 14.06.2020
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне 14.06.2020
Столичные газовики возобновляют прием граждан 14.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15.06.2020 03:28
Рубрика: В мире

Инфекционист США: Страна вернется к нормальной жизни через год

Доктор Энтони Фаучи. Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Доктор Энтони Фаучи. Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Доктор Энтони Фаучи. Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна в связи с пандемией коронавируса может вернуться к нормальной жизни только через год. Об этом он заявил в интервью британской газете The Telegraph, отметив, что вирус может уходить, а потом снова возвращаться.

Фото: David Dee Delgado/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Трамп изменит лозунг избирательной кампании из-за протестов и коронавируса

"Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но я не думаю, что это будет этой зимой или осенью, мы будем сталкиваться с ним подольше", - цитирует РИА Новости Фаучи.

По его словам, распространение заболевания удалось сократить в основных эпицентрах - Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, однако число случаев заражения сейчас растет в других городах. Кроме того, в некоторых штатах на фоне возвращения к нормальной жизни число заражений увеличивается. Фпучи убежден, что пока рано говорить о снятии ограничений на въезд в страну из стран ЕС и Британии. Для этого понадобятся месяцы.

В Соединенных Штатах число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона. Скончались уже более 115 тысяч американцев, выздоровели более 556 тысяч человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии