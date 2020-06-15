Инфекционист США: Страна вернется к нормальной жизни через год

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна в связи с пандемией коронавируса может вернуться к нормальной жизни только через год. Об этом он заявил в интервью британской газете The Telegraph, отметив, что вирус может уходить, а потом снова возвращаться.

"Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но я не думаю, что это будет этой зимой или осенью, мы будем сталкиваться с ним подольше", - цитирует РИА Новости Фаучи.

По его словам, распространение заболевания удалось сократить в основных эпицентрах - Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, однако число случаев заражения сейчас растет в других городах. Кроме того, в некоторых штатах на фоне возвращения к нормальной жизни число заражений увеличивается. Фпучи убежден, что пока рано говорить о снятии ограничений на въезд в страну из стран ЕС и Британии. Для этого понадобятся месяцы.

В Соединенных Штатах число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона. Скончались уже более 115 тысяч американцев, выздоровели более 556 тысяч человек.