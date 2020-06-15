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15.06.2020 04:59
Рубрика: В мире

Инструкторы из Канады возобновят обучение украинских военных

Канадские военные инструкторы возвращаются на Украину для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии. Такую информацию распространил телеканал CBC, ссылаясь на министерство национальной обороны Канады.

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Сообщается, что уже в ближайшее время на Украину прибудут 90 канадских военнослужащих, а чуть позже еще 50. После 14-дневного карантина и получения соответствующего разрешения от своего командования, они приступят к тренировкам, пишет ТАСС.

Вооруженные силы Канады проводят обучение украинских военных с 2015 года в рамках миссии Unifier. Задействованы 200 канадцев. Мероприятия проходят на Яворовском полигоне в Львовской области. Тренировочный процесс был приостановлен в апреле этого года на фоне распространения коронавируса. Большинство канадских инструкторов вернулись на родину.

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