Инструкторы из Канады возобновят обучение украинских военных

Канадские военные инструкторы возвращаются на Украину для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии. Такую информацию распространил телеканал CBC, ссылаясь на министерство национальной обороны Канады.

Сообщается, что уже в ближайшее время на Украину прибудут 90 канадских военнослужащих, а чуть позже еще 50. После 14-дневного карантина и получения соответствующего разрешения от своего командования, они приступят к тренировкам, пишет ТАСС.

Вооруженные силы Канады проводят обучение украинских военных с 2015 года в рамках миссии Unifier. Задействованы 200 канадцев. Мероприятия проходят на Яворовском полигоне в Львовской области. Тренировочный процесс был приостановлен в апреле этого года на фоне распространения коронавируса. Большинство канадских инструкторов вернулись на родину.