"Инвитро" сообщила о тестировании на антитела 250 тысяч человек

На антитела к COVID-19 протестированы более 250 тысяч человек, иммунный ответ выявлен у 15 процентов, - сообщили сегодня в компании "Инвитро".

Это средний показатель по всем регионам тестирования, уточнили в компании. Наиболее высокая доля людей, у которых выявлены антитела, в Москве - 18,4 процента и Подмосковье - 20,2 процента.

Среди жителей Санкт-Петербурга иммунитет к инфекции имеет 16 процентов жителей, а в Ленинградской области - 11,3 процента. В Новосибирске положительные результаты теста отмечены у 10 пациентов пациентов. на все эти регионы пришлось наибольшее количество выполненных анализов.

Как сообщалось ранее, массовое тестирование на антитела класса G в "Инвитро" стартовало 18 мая во всех регионах и городах присутствия сети. С 25 мая компания также начала выполнять тесты на антитела класса М (IgM), а с 10 июня линейка лабораторных исследований для определения антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции пополнилась новым высокочувствительным тестом европейского производства, результаты с его помощью можно получить за четыре часа.

Положительный тест на антитела IgG говорит о том, что человек был инфицирован вирусом SARS-CoV-2 , и у него сформировался специфический иммунный ответ. Иммуноглобулины класса G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается постепенно, но долгое время остается высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения, но вероятность его многократно ниже, чем у людей, у которых такие антитела не определяются.

Наличие антител IgM может свидетельствовать о том, что человек в настоящий момент болен, даже если у него нет симптомов заболевания.

Помимо значимости для отдельного человека, тестирование на антитела класса G помогает получить более достоверное представление о масштабах пандемии и процессах формирования коллективного иммунитета.