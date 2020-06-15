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15.06.2020 18:28
Рубрика: В мире

Испания приняла первых иностранных туристов

Текст: Юрий Когалов
В Барселоне на пляже появились отдыхающие. Фото: LLUIS GENE / AFP В Барселоне на пляже появились отдыхающие. Фото: LLUIS GENE / AFP
В Барселоне на пляже появились отдыхающие. Фото: LLUIS GENE / AFP

Испания начала принимать первых туристов из-за рубежа. Хотя в стране все еще действует карантин (завершится этот период только через неделю - 21 июня), отдыхающие из Германии уже прибыли на Балеарские острова, пишут местные СМИ.

Фото: Gettyimages
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Как отмечают туристы, прилетевшие рейсом из Дюссельдорфа, "на Майорке они чувствуют себя в безопасности, поскольку тут нет коронавируса". Еще один большой плюс, который привлек немцев, - отсутствие толп молодежи и пьяных туристов (на Балеарских островах расположены одни из самых знаменитых клубов Испании, и в разгар сезона бывает даже трудно найти тех, кто говорит по-испански). Ведь они первыми из иностранцев попали на остров, благодаря заключенному на прошлой неделе соглашению между немецкой туристической компанией Tui Group и местными властями (переговоры, кстати, шли около месяца). А значит, могут насладиться спокойным отдыхом.

Согласно договоренности, до конца месяца на Балеарские острова могут прибыть чуть менее 11 тысяч немцев (из тех федеральных земель, где эпидемия коронавируса находится на том же уровне, что и на островах). Впрочем, за минувшие выходные оно успело несколько устареть, ведь Мадрид сдвинул сроки открытия границ для туристов. Вместо 1 июля они теперь смогут попасть на испанские курорты уже 21 июня, когда в стране будет снят карантин. Так что пользоваться своим преимуществом граждане ФРГ смогут только неделю.

Фото: AFP/Angelos Tzortzinis
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И на протяжении этих семи дней они будут находиться под особым контролем органов здравоохранения. В полете туристы заполнили анкеты, оставив свои контактные данные. В течение недели с отдыхающими будут связываться, интересуясь их самочувствием. При возникновении недомогания их изолируют в квартирах, зарезервированных специально на этот случай правительством Балеарских островов.

Кстати, больше всего открытию туристического сезона радуются местные власти и бизнесмены, которые из-за пандемии лишись своего заработка и теперь хоть как-то смогут восполнить убытки.

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