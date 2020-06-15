Более половины учителей (57%) планируют продолжить работать с учениками летом. 27% - не собираются это делать ни в один из летних месяцев, а 16 процентов - затруднились ответить. Всего в исследовании, которое проводил один из образовательных сервисов, приняли участие 1,3 тысячи школьных учителей.

Как выяснилось, 56% педагогов будут вести со школьниками индивидуальные консультации. 44% - планируют проводить внеклассные занятия для желающих. Треть респондентов займутся подготовкой к экзаменам. Среди возможной работы со школьниками учителя назвали летнюю практику (14%), подготовку к олимпиадам (15%), школьные лагеря (14%), культурные мероприятия (5%).

Меньше половины педагогов (41%) этим летом будут готовить учеников к Всероссийским проверочным работам (ВПР). Большинство же учителей (59%) будет готовить школьников к ВПР только осенью. Каждый второй учитель задал ученикам задание на лето, 40% опрошенных не стали этого делать. На вопрос про отпуска учителя тоже ответили по-разному. Почти каждый четвертый (23%) отметил, что его могут вызывать на работу во время отпуска, а каждый пятый признался, что летний отдых официально придется разделить на несколько частей; 26% респондентов ответили, что их отдых будет непрерывным, а большинство (27%) затруднилось с ответом.