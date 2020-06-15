Юрий Трутнев назначен главой правительственной комиссии

Председателем правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока стал заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя главы государства в ДФО. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Юрий Трутнев был первым заместителем председателя этой комиссии, а возглавлял ее бывший председатель правительства Дмитрий Медведев.

В новый состав правительственной комиссии вошли министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников, а также другие федеральные чиновники и руководители субъектов Федерации Дальнего Востока.

Первое заседание президиума правительственной комиссии намечено на 19 июня.