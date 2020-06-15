Клубника со сливками - традиционный десерт Уимблдонского теннисного турнира. В этом году соревнования отменили из-за коронавируса, но организаторы нашли применение ягодам, выращенным специально для травяного "Большого шлема".

Как сообщает Daily Mail, на турнире планировалось продать около 38 тонн клубники. Это 200 тысяч порций, цена каждой из которых составляет около трех долларов. Из 750 кг ягод приготовят джем, а остальной урожай отправят в школы, супермаркеты и на продовольственные склады.

Напомним, что Уимблдон должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Следующий "мэйджор" в расписании - это US Open, запланированный на период с 31 августа по 13 сентября. И, несмотря на протесты теннисистов, в том числе первой ракетки мира серба Новака Джоковича, он, похоже, состоится. Об этом сообщает американский журнал Forbes со ссылкой на свои источники.