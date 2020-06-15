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15.06.2020 19:47
Рубрика: Спорт

Послевкусие Уимблдона

Из клубники, выращенной для турнира, сделают джем
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Клубника со сливками - традиционный десерт Уимблдонского теннисного турнира. В этом году соревнования отменили из-за коронавируса, но организаторы нашли применение ягодам, выращенным специально для травяного "Большого шлема".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает Daily Mail, на турнире планировалось продать около 38 тонн клубники. Это 200 тысяч порций, цена каждой из которых составляет около трех долларов. Из 750 кг ягод приготовят джем, а остальной урожай отправят в школы, супермаркеты и на продовольственные склады.

Теннисный US Open готов поменять формат

Напомним, что Уимблдон должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Следующий "мэйджор" в расписании - это US Open, запланированный на период с 31 августа по 13 сентября. И, несмотря на протесты теннисистов, в том числе первой ракетки мира серба Новака Джоковича, он, похоже, состоится. Об этом сообщает американский журнал Forbes со ссылкой на свои источники.

Спорт Теннис

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