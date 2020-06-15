Кабмин поддержал упрощение перехода на более выгодную ипотеку для семей

Чтобы перекредитоваться на более выгодных условиях, заемщику пока приходиться получать согласие первоначального кредитора. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во внесенном ею законопроекте предложила устранить необходимость получения такого согласия. Это распространяется на случаи, когда заемщику предоставлен ипотечный кредит на полное погашение ранее выданного.

Кроме того, документ закрепляет за детьми долю в праве собственности при погашении кредита. Проект также предусматривает обязательное включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. При этом отменяется необходимость оформления объекта недвижимости в общую долевую собственность членов семьи на этапе смены кредитора. Упрощается и ряд других процедур.

Нововведения позволят следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделают прозрачной полную информацию о недвижимости для ее возможных следующих покупателей, поясняла ранее Яровая.

В кабмине проект поддержали, но высказали ряд замечаний. В частности, законопроект не содержит положений, предусматривающих последствия внесения в ЕГРН рассматриваемых сведений. Это может привести к различным подходам при рассмотрении документов, поступивших для госрегистрации прав. Кроме того, не прописан порядок исключения рассматриваемых сведений из ЕГРН в результате выполнения обязанности по оформлению в общую собственность родителей и детей такого жилого помещения. Это может создать затруднения при его последующей продаже.