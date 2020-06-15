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Текст:   Татьяна Замахина 
12:32 15.06.2020

Кабмин поддержал упрощение перехода на более выгодную ипотеку для семей

Правительство РФ поддержало законопроект, упрощающий для семей с детьми переход на более выгодную ипотеку. Отзыв опубликован в думской базе. При этом кабмин рекомендовал доработать инициативу с учетом замечаний.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Чтобы перекредитоваться на более выгодных условиях, заемщику пока приходиться получать согласие первоначального кредитора. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во внесенном ею законопроекте предложила устранить необходимость получения такого согласия. Это распространяется на случаи, когда заемщику предоставлен ипотечный кредит на полное погашение ранее выданного.
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Кроме того, документ закрепляет за детьми долю в праве собственности при погашении кредита. Проект также предусматривает обязательное включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. При этом отменяется необходимость оформления объекта недвижимости в общую долевую собственность членов семьи на этапе смены кредитора. Упрощается и ряд других процедур.

Нововведения позволят следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделают прозрачной полную информацию о недвижимости для ее возможных следующих покупателей, поясняла ранее Яровая.

В кабмине проект поддержали, но высказали ряд замечаний. В частности, законопроект не содержит положений, предусматривающих последствия внесения в ЕГРН рассматриваемых сведений. Это может привести к различным подходам при рассмотрении документов, поступивших для госрегистрации прав. Кроме того, не прописан порядок исключения рассматриваемых сведений из ЕГРН в результате выполнения обязанности по оформлению в общую собственность родителей и детей такого жилого помещения. Это может создать затруднения при его последующей продаже.

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