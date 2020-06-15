Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны

За три дня до этой важной и даже, можно сказать, рубежной даты я приобрел самолетный билет по маршруту Прага - Франкфурт-на-Майне - Рига. Знакомые чехи меня отговаривали: все меняется каждый день, можешь потерять деньги и никуда не улетишь. Но попытка - не пытка. 15 июня ровно за час до вылета был в международном аэропорту имени Вацлава Гавела, в терминале №2, обслуживающим рейсы внутри объединенной Европы.

Сначала, честно сказать, испугался: терминал на первый взгляд казался абсолютно пустым. Ну, ни единого человека не наблюдалось на его просторах, да и стойки регистрации тоже не работали. Слегка успокоило большое табло с указанием вылетающих сегодня рейсов. Мой значился первым - в 07.10 утра. Кроме него там было еще десятка полтора городов: Амстердам, Париж, Мюнхен, Кошице, Брюссель… И были указаны стойки регистрации - сразу десяток.

На самом деле работала только одна. Девушка в маске и за стеклом, не задавая никаких вопросов, споро оформила мой посадочный талон. Офицер на пограничном контроле в ответ на мою попытку показать документ махнул рукой: проходи. Процедура проверки багажа тоже была обычной: выложите ноутбук, снимите ремень… И спустя десять минут я уже оказался в зоне вылета.

Там тоже не наблюдалось никакого оживления. Лучше сказать - не было ни души. Хотя был открыт один из магазинов системы Duty free.

У выхода на посадку под номером С-13, соблюдая социальную дистанцию, рассредоточились десятка три пассажиров франкфуртского рейса. Конечно, все были в "намордниках". Когда объявили посадку, то мои попутчики дисциплинированно образовали очередь с двухметровым интервалом друг от друга.

Вылетели на турбовинтовом самолете АТР-72 Чешских авиалиний ровно по расписанию и через час приземлились в аэропорту Франкфурта. Это, кстати, одна из самых больших авиагаваней мира, главный хаб Европы. Что заметно сразу: много самолетов, причаленных к терминалам, снуют машины обеспечения, то есть жизнь здесь если и не кипит, то вполне теплится.

При входе в терминал никто не задает тебе никаких вопросов, не измеряет температуру, не требует справок. Внутри гораздо больше людей, чем в пражском аэропорту. Правда, подавляющее большинство магазинов все еще закрыты, почти все рестораны не работают, но объявления о рейсах слышатся регулярно. На табло вылетов, кроме континентальных рейсов, значатся Торонто, Монреаль, Сан-Франциско, Сингапур, Вашингтон, Стамбул…

Времени более подробно изучить реанимацию главного европейского хаба у меня не было, стыковка между рейсами оказалась короткой, чуть больше часа - этого как раз хватило только на то, чтобы отыскать свой терминал, снова пройти процедуру досмотра (а у немцев она более строгая), осмотреться в зале вылетов и - опять на посадку.

Как и в Праге, к самолету пассажиров подвозил автобус. Но если в первом случае он тронулся, едва все оказались внутри, то теперь случился сбой. Сидели в этом автобусе минут двадцать, не было ни объявлений, ни извинений. Вот тебе и хваленый немецкий порядок.

Чтобы как-то занять время с пользой для дела, я разговорился с парой молодых людей, парнем и девушкой. Представились: Леон и Мария. Летят в Ригу из Каира. Там, по их словам, тоже эпидемия и строгие меры. Каирский аэропорт абсолютно пуст. Есть через день рейс во Франкфурт, есть два рейса в неделю на Париж…

При входе в самолет авиакомпании Air Baltic бортпроводники выдали каждому конверт с двумя дезинфицирующими салфетками и маской.

Интересно, что в самолете все пассажиры были рассажены через кресло. Но это не означает, что билеты проданы только на половину мест. Бортпроводник Андрис объяснил, что бывает и полная загрузка. А при вот такой, неполной, рассадку делают с "социальной дистанцией". После каждого рейса салон проходит обработку дезинфицирующими материалами.

В небе пассажирам раздали анкету, которую следовало заполнить. Я, такой-то, гражданин такой-то страны, подтверждаю, что ознакомлен с требованиями, установленными распоряжением кабмина Латвийской Республики от 12 мая 2020 "Меры эпидемиологической безопасности… И согласен с обработкой своих личных данных. Цель: защита жизненных интересов общества".

Леон пояснил, что, по его сведениям, на карантин в Латвии отправляют приезжих из тех стран, где на сто тысяч населения в день приходится пятнадцать тысяч заболевших. Если меньше, то отпускают с миром. "У нас в Египте этот показатель - полтора человека. Но посмотрим".

И ведь как в воду глядел. Наши бумажки при выходе из самолета изъяли сотрудники аэропорта, не задавая никаких вопросов. Добро пожаловать в Латвию!

Короче говоря, мой опыт пересечения границ внутри Шенгенского пространства 15 июня не был омрачен ничем неожиданным.

Теперь надо бы дожить до следующего шага - до открытия всех границ земного шара.