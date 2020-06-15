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15.06.2020,  
09:21
Текст:  Антон Валагин

Какое оружие использует Россия против гиперзвуковых целей

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Для борьбы с целями, летящими на гиперзвуковых скоростях, армия России может использовать доработанные версии систем ПВО "Бук-М3" и С-400, боевого лазера "Пересвет", а также оружие на новых физических принципах, считают эксперты, опрошенные Russia Today. Способность высокоскоростного перехвата также заложена в противоракетные системы А-135 "Амур" и С-500.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- С-500 изначально предназначалась для борьбы в том числе и с гиперзвуковыми целями - например, с боевыми блоками баллистических ракет, - но при определенной доработке сбивать аппараты, летающие на скоростях более 4 Махов, смогут и остальные ЗРК. Ту же задачу способны выполнять и новые виды оружия, использующие направленную энергию, - рассказал основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Он отметил, что перехват гиперзвуковых целей - сложная задача, требующая мощных радаров, цифровой обработки сигнала, больших вычислительных мощностей, качественного отсева ложных целей и скоростных ракет.

На вооружении российской армии уже есть комплексы, способные засекать и уничтожать отдельные типы гиперзвуковых целей, добавил директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. Это, к примеру, РЛС "Противник-ГЕ" и противоракеты из состава комплекса А-135 "Амур".

Появление у России средств борьбы с гиперзвуковым оружием анонсировал Владимир Путин.

- Мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием, - рассказал президент.

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