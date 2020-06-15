Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл очередной онлайн-турнир - Clutch Chess International с солидным призовым фондом в 265 тысяч долларов.

Соревнования, где за главный приз боролись восемь гроссмейстеров, проходили по олимпийской системе. Матчи состояли из 12 партий в рапид. Контроль времени - 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за ход.

Среди участников был и россиянин Александр Грищук, но он уступил в первом раунде армянину Левону Ароняну со счетом 10:8.

Победитель Магнус Карлсен в финале, который проходил на протяжении двух дней, оказался сильнее американца Фабиано Каруаны со счетом 9,5:8,5. Из общего призового фонда Карлсен получил 75 тысяч долларов.