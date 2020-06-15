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15.06.2020 16:23
Рубрика: Культура

Книга о Шаляпине с воспоминаниями современников вышла в США

Текст: Юрий Сизов
К предстоящему 150-летнему юбилею непревзойденного мастера вокального искусства, первого народного артиста РСФСР Федора Шаляпина ценители пронзительного по красоте баса и его сценического таланта на мировой оперной сцене уже готовят свои скромные литературные шедевры. Вот и за океаном, на книжных прилавках американских городов появилась книга с многообещающим заголовком "Еще одно последнее сказанье... о Шаляпине".
Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС
Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Сборник эссе и воспоминаний современников о великом российском оперном и камерном певце, родившемся в 1873 году на берегах Волги в Казани, уже поступила в продажу основных торговых сетей, работающих в режиме онлайн, а также в крупнейшую книжную сеть Barnes and Nobles, информирует 15 июня ТАСС.

Борис Кустодиев. Портрет Ф. И. Шаляпина. 1922 год. Холст, масло. Фото: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия / wikipedia.org

Ведущий американский исследователь творчества Федора Ивановича, его биограф и автор книги Иосиф Дарский, который уже 57 лет погружен в музыкальный мир российского самородка, в беседе с агентством пояснил, что первая часть сборника содержит воспоминания современников Шаляпина, которые хранятся в личном архиве автора.

"Большинство из них либо неизвестны читателям и поклонникам, либо давно забыты", - уточнил Дарский, который бережно хранит воспоминания и рассказы о Шаляпине Леонида Андреева и Ивана Бунина, Владимира Гиляровского, Александра Куприна и Льва Кассиля.

Кстати, вторая часть книги содержит новые публикации биографа, а также иллюстрации из собрания автора, в том числе, никогда ранее не публиковавшиеся. Стоит напомнить, что Шаляпин больше десяти раз посещал США, с 1907 по 1936 год, совершив одиннадцать раз триумфальные гастроли, а однажды провел длительное путешествие.

Фото: higminsk.by
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Автор изучал жизнь и творчество Федора Ивановича с 20-летнего возраста, когда впервые попал в Ленинградский театральный музей, где целый зал был посвящен Шаляпину. "Я был настолько очарован, что начал, как все: собирал пластинки, книги, старинные фотографии, был самым обыкновенным коллекционером", - пояснил Иосиф Дарский.

Переехав в США, автор книги, выпущенной, между прочим, на русском языке, он продолжал свой творческий поиск. Он с улыбкой признается, что с тех пор даже большинство американских городов знает по местонахождению главных библиотек, в которых искал все, что могло быть связано с Шаляпиным. Со временем Дарский начал писать статьи, а потом и книги, которых у него теперь на стеллаже уже семь.

Он познакомился и встретился с дочерью Шаляпина - Татьяной Федоровной, которая приехала в Штаты "и стала другом моей семьи", - рассказал писатель. В разные годы ему удалось пообщаться практически со всеми детьми Федора Ивановича, а "со многими его внуками и правнуками до сих пор поддерживает отношения".

Автор признается, что считает себя больше, чем поклонником русского гения. "Я влюбился в него, словами Рахманинова, как институтка. Шаляпин абсолютно непознаваем до конца, каждый видит его по-своему. Я признаю, что сотворил себе кумира, поскольку считаю, что он - обыкновенное чудо", - подчеркнул биограф.

И в этом нет ничего удивительного. Ведь среди поклонников таланта Федора Ивановича были композиторы Сергей Прокофьев и Антон Рубинштейн, актер Чарли Чаплин и будущий английский король Эдуард VI. Критик Владимир Стасов называл его "великим художником", а Максим Горький - отдельной "эпохой русского искусства".

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