В пяти городах Таджикистана - Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде - Россия построит и оснастит пять школ, ведущих обучение на русском языке. Новые школы появятся в рамках соглашения между правительствами двух стран.

- Мы рады, что Таджикистан проявляет активный интерес к российской образовательной системе, что качество российского образования вызывает высокую оценку наших зарубежных коллег, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Использование российских образовательных стандартов послужило бы отличной возможностью для таджикских детей получить качественное образование и аттестат российского образца.

Напомним, в 2019/20 учебном году 48 российских преподавателей русского языка и других предметов (математики, физики, биологии, химии, географии) обучали более 7 тысяч таджикских школьников. Кроме работы в классе учителя занимались с детьми творчеством, знакомили их с русской культурой, российскими фильмами. Из-за ситуации с коронавирусом минпросвещения организовало возвращение педагогов на родину. Но проект планируется продолжить в следующем учебном году, когда позволит эпидемиологическая ситуация.