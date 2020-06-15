Кто поможет освоить новую профессию

Больше 16 тысяч россиян старше 50 лет освоили новые специальности в рамках проекта "Старшее поколение" с начала года, сообщил Роструд. Они прошли обучение по специальностям, наиболее востребованным в регионе, где живет гражданин. Это и web-дизайн, и ветеринария, и парикмахерское дело. Курсы длятся максимум три месяца, обучение бесплатное.

Практически все выпускники, по данным Роструда, после окончания обучения смогли трудоустроиться по новой специальности или сохранить прежнее место работы. "В рамках национального проекта "Демография" организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование востребованным в экономике навыкам и компетенциям для граждан лиц предпенсионного возраста, - заявили в минтруде. - С 2020 года к этой программе могут присоединяться все граждане старше 50 лет, а также те граждане предпенсионного возраста, кто уже досрочно вышел на пенсию. В организации образовательных мероприятий принимают участие региональные органы власти, "Ворлдскиллс Россия", образовательные организации, работодатели".

Курсы для граждан старше 50 лет проводятся в рамках проекта "Старшее поколение", ставшего частью нацпроекта "Демография". Он призван в том числе помочь людям старшего возраста как можно дольше оставаться профессионально востребованными и не отставать от стремительно развивающихся технологий.

Чтобы стать участником программы и пройти обучение, гражданам предпенсионного возраста, в том числе выходящим на пенсию досрочно, следует обращаться в центр занятости населения по месту жительства, к работодателю или на сайт 50plus.worldskills.ru.