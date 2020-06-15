Новости

В Петербурге состоялась репетиция авиапарада в честь 75-летия Победы 12:59
Мосжилинспекция возобновляет прием граждан 12:51
В Подмосковье мошенники вымогали у бизнесменов 7 млн рублей 12:46
Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore 12:45
Аренда дач в Московском регионе подорожала на 13% 12:36
Синоптики прогнозируют субтропическую жару в Москве 12:25
В Подмосковье обнаружили крупную партию наркотиков 12:23
Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября 12:18
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня 12:11
Жаловавшийся на безденежье Пригожин приготовился раздавать деньги 12:11
Сбербанк запустил сервис проверки номера телефона на мошенничество 12:08
В горах Сочи открылся самый высокий водопад на курорте 12:07
Какие автомобильные гаджеты нельзя включать в прикуриватель 12:06
Собянин: За неделю в столице сократилось на 22% число госпитализаций с коронавирусом 12:01
Названы предварительные причины загрязнения реки в Сочи 11:52
В Карелии открыли для посещения острова Валаамского архипелага 11:46
Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий примет российское гражданство 11:45
Кто сможет приехать в Таиланд сразу после отмена ограничений 11:45
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения 11:45
В Волгограде осудили водителя маршрутки за изнасилование школьницы 11:44
Работник верфи пострадал при взрыве на строящемся корабле "Иван Папанин" 11:41
Московские спасатели освободили застрявшие в игрушке пальцы ребенка 11:40
Вышел трейлер психологического хоррора "Реликвия" 11:35
Следственный комитет откроет собственную поликлинику 11:34
Chevrolet начал продажи бюджетных моделей в России. Известны цены 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 11:45
Рубрика: В мире

Кто сможет приехать в Таиланд сразу после отмена ограничений

Текст: Владимир Шилов

Быстрого возвращения отдыхающих в Таиланд не будет, следует из обнародованного в понедельник проекта постановления местного ситуационного центра по борьбе с коронавирусом. Как пишет газета The Bangkok Post, власти страны намерены пускать в страну не больше тысячи иностранцев в день. При этом на первых порах приоритет на въезд будет у тех, кто следует в страну для лечения или работы.

Фото: iStock
Туроператоры назвали популярные зарубежные направления этого лета

В список стран, граждане которых смогут посещать Таиланд без прохождения обязательного двухнедельного карантина, входят Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и некоторые страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

На границе у пассажиров потребуют справку о том, что у человека нет COVID-19, а также предложат пройти повторный тест. Иностранцам по-прежнему будет запрещено посещать определенные регионы страны. Их передвижение будет отслеживаться с помощью специального приложения на основе данных сотовых операторов.

Напомним, с сегодняшнего дня здесь отменили комендантский час, однако режим чрезвычайного положения пока остается в силе - местные аэропорты по-прежнему закрыты для международных рейсов.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии