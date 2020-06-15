Кто сможет приехать в Таиланд сразу после отмена ограничений

Быстрого возвращения отдыхающих в Таиланд не будет, следует из обнародованного в понедельник проекта постановления местного ситуационного центра по борьбе с коронавирусом. Как пишет газета The Bangkok Post, власти страны намерены пускать в страну не больше тысячи иностранцев в день. При этом на первых порах приоритет на въезд будет у тех, кто следует в страну для лечения или работы.

В список стран, граждане которых смогут посещать Таиланд без прохождения обязательного двухнедельного карантина, входят Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и некоторые страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

На границе у пассажиров потребуют справку о том, что у человека нет COVID-19, а также предложат пройти повторный тест. Иностранцам по-прежнему будет запрещено посещать определенные регионы страны. Их передвижение будет отслеживаться с помощью специального приложения на основе данных сотовых операторов.

Напомним, с сегодняшнего дня здесь отменили комендантский час, однако режим чрезвычайного положения пока остается в силе - местные аэропорты по-прежнему закрыты для международных рейсов.