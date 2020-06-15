Лавров и Зариф обсудят ядерную сделку и ситуацию в регионе

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудят во вторник, 16 июня, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, ситуацию в регионе и двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

Как проинформировали на Смоленской площади переговоры пройдут в рамках визита главы внешнеполитического ведомства ИРИ в Москву. В настоящее время Зариф находится в Анкаре. Там он обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос о проведении астанинского саммита сначала в виртуальном формате, а затем и в очном, когда это позволят обстоятельства.

Последний раз глава МИД Ирана посещал РФ в декабре прошлого года. В этом году Лавров и Зариф неоднократно проводили телефонные разговоры. Вопрос о судьбе СВПД поднимается регулярно после того, как в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.