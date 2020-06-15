Любимова: Кинотеатры откроются, когда риск для людей будет минимальным

Министерство культуры РФ готово поддержать планы выхода из пандемии ведущих российских кинодистрибьюторов при условии, что будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора, а риски для посетителей кинотеатров будут сведены к минимуму.

"В этой ситуации все должны работать слаженно: и кинокомпании, и кинодистрибьюторы, и кинотеатральные сети. Отрасли предстоит непростая задача - определить стратегию кинопоказа в России на ближайшие полгода и учесть в ней интересы всех игроков", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова и добавила, что люди за время вынужденной изоляции соскучились по качественным развлечениям и готовы возвращаться в кинотеатры.

Министра поддержали представители отрасли: вернуть зрителям привычку ходить в кино - их главная цель. И начинать они предлагают с громких премьер. Однако окончательный план зарубежных и отечественных релизов в российских кинотеатрах на период с августа 2020 года по январь 2021 года пока не утвержден.

При этом министр особо подчеркнула, что надо усилить меры безопасности и изначально сделать походы в кинотеатры безопасными для людей, минимизировав все возможные риски.

В ответ на это первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Сергей Перов предложил совместно разработать рекомендации для киносетей и максимально обеспечить безопасность как сотрудников, так и зрителей. По его словам, важно соблюсти баланс между понятными и выполнимыми требованиями и безопасностью.

Сами кинотеатры готовы работать в новых условиях, но попросили, чтобы их за месяц предупредили об открытии, чтобы они успели подготовить зрителей и провести рекламную компанию.