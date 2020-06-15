"Локомотив" одержал победу в первом матче при новом главном тренере

Вице-чемпион России "Локомотив" провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Николича. В товарищеской встрече "железнодорожники" победили "Тамбов" - 1:0.

В своей дебютной игре Николич выставил полурезервный состав. В частности, даже в заявке не оказалось братьев Миранчуков - Алексея и Антона. Зато с первых минут появились такие футболисты, как Мурило, Роман Тугаров, Рыбчинский, Станислав Магкеев.

Несмотря на товарищеский статус матча, он получился боевым. Об этом говорят хотя бы четыре желтые карточки у "Локомотива". Ну а единственный мяч на 61-й минуте с передачи Тугарева провел Рыбчинский.

К слову, за день до встречи с "Тамбовом" Николич провел первый день в расположении нового клуба и ответил на вопросы пресс-службы "железнодорожников". По словам сербского специалиста, впереди у его команды в Премьер-лиге "восемь финалов".

- Рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Главное - то, к чему мы стремимся. Все мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей - восемь финалов. "Локомотив" хочет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, - отметил Николич.

Что касается потенциала "красно-зеленых", то Николич отметил, что для него его команда - лучшая в мире.

- "Локомотив" два года назад становился чемпионом и занял второе место в прошлом сезоне. Невозможно добиться таких результатов без классных футболистов. У команды есть уровень, сплав молодых и опытных игроков. Моя философия заключается в том, что моя команда для меня лучшая в мире, - сказал Николич.

Марко Николич: В Премьер-лиге нас ждет восемь финалов. Наша цель - пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов

Накануне состоялся еще один товарищеский матч среди команд Премьер-лиги. Да еще какой: в принципиальном дерби друг другу противостояли "Спартак" и "Динамо".

Игра проходила в закрытом режиме и завершилась крупной победой "бело-голубых" со счетом 4:1. Героем встречи стал Клинтон Н Жье, оформивший дубль. По мячу у динамовцев провели Кирилл Панченко и бывший капитан спартаковцев Сергей Паршивлюк. У "красно-белых" отличился Джордан Ларссон.

Тем временем в Италии определились финалисты Кубка страны. В решающем матче в Риме в эту среду встретятся "Ювентус" и "Наполи".

Туринский клуб одолел по сумме двух игр "Милан" - 1:0 на выезде и 0:0 на своем поле. Отметим, что во втором поединке лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В последний раз он промахивался с точки аж 509 дней назад.

Куда более ожесточенной получилась борьба в ответной встрече "Наполи" с "Интером". После победы в гостях со счетом 1:0, неаполитанцы сыграли дома 1:1. При этом в концовке у миланской команды было достаточно моментов для второго гола, но Ромелу Лукаку и компании в этот вечер явно не сопутствовала удача.